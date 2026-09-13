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Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie

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Ve své komunitě patřila do vyšší společnosti, přesto se jí obávali. I po její smrti. To proto jí v hrobě pověsili v sedmnáctém století na palec u nohy železný zámek. A následně položili přes hrdlo srp. Nová studie teď naznačuje, proč se dívce ze sedmnáctého století dostalo na území dnešního Polska tak hrubého zacházení. Lidé z jejího sídla se jí báli.
Část 1/3

Zosia. Neměla lehký život, klid jí tmářství nenechalo ani po jeho konci.

Její ostatky našly archeologické vykopávky již před čtyřmi lety. Pohřebiště leželo u Bydhoště, u vesnice Pien. Daleko od kostela nebo kaple, v poli. Neneslo žádné náhrobní kameny. Nemluvily o něm žádné dobové záznamy. Mělo být zapomenuto. I to vedlo hned zkraje k úvahám, že se stalo místem pro ostatky lidí, které společnost odmítla a které odmítala i po jejich skonu. Jichž se dokonce bála. Mohli to být lidé bez místních kořenů, heretici, vyděděnci, sebevrazi.

O unikátním charakteru pohřebiště a těch, kdo v něm našli poslední úkryt, však svědčilo i pohřbívání samotné. Protagonistka hlavního příběhu, pochovaná se zámkem na noze a později pro jistotu ještě přiklopená srpem, nebyla jediným případem. Zvláštního zacházení se dostalo hned třiceti pochovaným z celkem stovky hrobů.

Udržet démony v hrobech

Zosia. Neměla lehký život, klid jí tmářství nenechalo ani po jeho konci.
Chtěla-li by vstát z mrtvých, uřízne jí hlavu srp. Polští venkované se báli teroru pochované ženy, považovali ji za nemrtvou.
Vrátit jí důstojnost i lidskost. I to bylo cílem experta Oscara Nillsona.
Lebky jsou svědkyně minulých zaslepeností a tmářství.
11 fotografií

Zámky a srpy se našly i v jiných hrobech. Jedno z pohřbených dětí bylo otočeno tváří k zemi. Další tělo leželo jako při ukřižování. Další kostry měly hlavy obložené kameny, jako by jim měly bránit v pohybu.

Kostra se srpem a zámkem na palci však vyčnívala. Vědu zaujala natolik, že jí věnovala forenzní studii a vytvořila jí rekonstrukcí obličej, psali jsme o tom na Xman.cz zde. Umná práce Oscara Nillsona dala v roce 2024 ženě, která dostala jméno Zosia, posmutnělou, křehkou tvář. A rovněž jí vrátila lidskost, navzdory bizarním opatřením, jichž se jí před čtyři sta roky dostalo. Vědecké týmy začaly opatrně naznačovat, co vše by se dalo o Zosii vyčíst.

Trvalo však další čtyři roky, než mezinárodní tým vedený Dariuszem Polinskim přišel s výsledky pečlivého výzkumu.



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Měli ji za démonku. Tajemství ženy pohřbené se srpem na hrdle odhaluje studie

Zosia. Neměla lehký život, klid jí tmářství nenechalo ani po jeho konci.

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