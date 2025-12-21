Poprvé odešel z domu, když mu bylo šestnáct let. Dobře se to pamatuje, v březnu 1926 měl totiž narozeniny. S nimi pak souvisel i jeho nazlobený odchod. Jeho otec Guy, poměrně zámožný farmář z Indiany a současně republikánský poslanec za okrsek Frankfort, mu totiž na jeho šestnáctiny znovu nekoupil letadlo.
Ten dárek si přitom vytrvale přál už od útlého dětství. Radši by létal, než chodil po zemi. Jeho duševní obzor vytvářely příběhy o pilotech, leteckých esech a rekordmanu Lindberghovi. To byli hrdinové, k nimž chtěl vždy patřit.
Když byl Pletch odmítnut i pátý den, přistál kdesi na poli, vysadil ji na poli u jakési farmy pod stromem a odletěl pryč.