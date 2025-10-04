První bomba spadla na Buckinghamský palác v neděli večer, hned druhý den bitvy o Británii. Neškodně žuchla na trávník a ani nevybuchla.
Ale o týden později už bylo v zahradách pár pěkných kráterů, byl zničen bazén, kaple, zahynul jeden sloužící, bomba skoro trefila královninu koupelnu a král Jiří mohl být po smrti. V deníku popsal, jak ze svého privátního salonu slyšel nad hlavou bombardér, který přiškrtil motory. To znamenalo, že otevírá pumovnici. Pak viděl dvě bomby, jak padají za zeď dvacet metrů od něj. „Podívali jsme se s mým společníkem na sebe a divili se, že nejsme mrtví,“ napsal.
Kdyby Hitler nespáchal sebevraždu a po válce se dočetl, jak neskutečně slabá byla Británie v druhé půlce roku 1940, když odložil plány na vylodění, spáchal by ji stejně.