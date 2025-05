Až čtrnáct procent předčasných úmrtí jde na vrub konzumaci ultrazpracovaných potravin. Tvrdí to aktuální studie, která se zařadila mezi rostoucí zástup varovných prací. Nejsou to zbytečné další a další důkazy, říká odbornice Eliška Selinger. „Pomáhají odhadnout, jak moc velký průšvih to je,“ dodává a naznačuje, co se o oněch potravinách ještě vyplatí vědět.