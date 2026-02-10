Když pacienti a pacientky klinické psycholožky Ashley Gearhardtové popisují svoje problémy se závislostí na vysoce průmyslově zpracovaných produktech, líčí je podle jejích slov docela shodně. „Říkají: Cítím se na nich být závislý. Kouřil jsem cigarety, tentýž návyk mám teď na slazených nápojích a koblihách. Vím, že mě to zabíjí, chci s tím přestat, ale nemůžu,“ popisuje psycholožka pro list The Guardian.
Proto se Gearhardtová přidala k vědeckému týmu, který se na ultrazpracované produkty díval nejen z hlediska výživy, ale též z pohledu veřejného zdraví a právě též závislosti.
Společná studie Harvardovy, Dukeovy a Michigannské univerzity, která vyšla v magazínu The Milbank Quarterly, zjistila, že s cigaretami, závislostí na nich toho mají ultrazpracované produkty společného hodně.