Cíl je závislost. Průmyslové potraviny se podobají víc cigaretám než jídlu

Autor:
Firmy je vyrábějí tak, aby na nich u konzumentů podpořily závislost. Ultrazpracované potravinové výrobky mají víc společného s cigaretami než se zeleninou a ovocem, shrnuje studie.
Část 1/4

Tento talíř ke zdraví rozhodně nedovede. Jenže ultrazpracovaných produktů jíme stále víc.

Když pacienti a pacientky klinické psycholožky Ashley Gearhardtové popisují svoje problémy se závislostí na vysoce průmyslově zpracovaných produktech, líčí je podle jejích slov docela shodně. „Říkají: Cítím se na nich být závislý. Kouřil jsem cigarety, tentýž návyk mám teď na slazených nápojích a koblihách. Vím, že mě to zabíjí, chci s tím přestat, ale nemůžu,“ popisuje psycholožka pro list The Guardian.

Proto se Gearhardtová přidala k vědeckému týmu, který se na ultrazpracované produkty díval nejen z hlediska výživy, ale též z pohledu veřejného zdraví a právě též závislosti.

Společná studie Harvardovy, Dukeovy a Michigannské univerzity, která vyšla v magazínu The Milbank Quarterly, zjistila, že s cigaretami, závislostí na nich toho mají ultrazpracované produkty společného hodně.



Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského...

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...

Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim...

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...

Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz,...

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá...

Porno škodí, ale jen některým, říká studie. Patříte mezi ně?

Premium
Julia Ann a Janine Lindemulderová. I ty svádějí k pornu. A porno může znamenat...

Není škodlivá sama o sobě, automaticky. Pornografie ubližuje jen některým lidem, kteří si ji dopřávají. A kritériem není kvantita. Zda nám porno bude škodit, nezávisí na tom, jak ho konzumujeme...

Pohřbení zaživa unikla. Paní Kaprovou stihl za milostné spiknutí přesto strašlivý trest

Premium
Poprava na Staroměstském náměstí. v tomto případě zachycuje dobový...

Její poprava patří k nejkrutějším exekucím vykonaným v českých zemích na společensky vysoce postavené ženě. Nebývalo zvykem mrskat urozené dámy veřejně a nahé ani jim stínat hlavy jako Anně Marii...

Cíl je závislost. Průmyslové potraviny se podobají víc cigaretám než jídlu

Tento talíř ke zdraví rozhodně nedovede. Jenže ultrazpracovaných produktů jíme...

Firmy je vyrábějí tak, aby na nich u konzumentů podpořily závislost. Ultrazpracované potravinové výrobky mají víc společného s cigaretami než se zeleninou a ovocem, shrnuje studie.

10. února 2026

Porno škodí, ale jen některým, říká studie. Patříte mezi ně?

Premium
Julia Ann a Janine Lindemulderová. I ty svádějí k pornu. A porno může znamenat...

Není škodlivá sama o sobě, automaticky. Pornografie ubližuje jen některým lidem, kteří si ji dopřávají. A kritériem není kvantita. Zda nám porno bude škodit, nezávisí na tom, jak ho konzumujeme...

9. února 2026

Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet

Premium
Chameleon Rasmussen. Odhalit, kým vlastně byl, si vyžadovalo... jednu urputnou...

Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby svou vylhanou existenci utajil? Lidský chameleon Rasmussen je ojedinělým případem kriminalistiky. Jeho...

8. února 2026

Pohřbení zaživa unikla. Paní Kaprovou stihl za milostné spiknutí přesto strašlivý trest

Premium
Poprava na Staroměstském náměstí. v tomto případě zachycuje dobový...

Její poprava patří k nejkrutějším exekucím vykonaným v českých zemích na společensky vysoce postavené ženě. Nebývalo zvykem mrskat urozené dámy veřejně a nahé ani jim stínat hlavy jako Anně Marii...

7. února 2026

Rafinovaný zločin na Židovské radnici. Slavný inspektor odhalil lupiče podle bot

Premium
Stopy po vloupání do trezoru

Kdo uměl za první republiky vykrást trezor, byl považován v „galérce“ za smetánku. A vlastně právem, protože to předpokládalo vynalézavost i fortel. Nebylo to jako vykrást půdu nebo obrátit někomu...

7. února 2026

Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim...

Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...

7. února 2026

České území je zásadní pro historii lidstva. Klíčový je zub neandrtálce, líčí archeolog

Premium
Archeolog Petr Škrdla

„Jsme lokalitou světového významu, tady se odehrála závěrečná etapa evoluce člověka. Doslova a do písmene,“ říká pro Magazín Víkend DNES archeolog Petr Škrdla, který na jihu Moravy hledá pozůstatky...

6. února 2026

Skřítek, playboy, násilník. Případ princeznina syna otřásá norskou monarchií

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského...

Vždycky jako by byl něčím jiným než sebou. Symbolem neobvyklého královského svazku. Dokladem jeho vybočení z tradic. Jeho přítěží. Jeho ikonou. Miloučkým šotkem norského národa. Nečlenem královské...

5. února 2026

Roztomilá, důstojná, záhadná. Soutěž odhaluje tváře divoké přírody

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz,...

Přes šedesát tisíc fotek z více než stovky zemí. Každá nese unikátní výraz, příběh, sdělení, poselství anebo otazník, apel. Soutěž snímků divoké přírody Wildlife Photographer of the Year předkládá...

4. února 2026

Sovětský svaz ho poslal trpět do gulagu, vědec pak režimu pomohl dobýt vesmír

Premium
Koroljovův policejní záznam z roku 1938, kdy byl jako vlastizrádce a sabotér...

Jeho životopis je typickým a smutným příkladem toho, jak se ke svým velikánům stavěl Sovětský svaz. Otec sovětských vesmírných úspěchů Sergej Pavlovič Koroljov zemřel před 60 lety jako génius, jemuž...

3. února 2026

Nejhorší herec světa. Robert Coates „vraždil“ Shakespeara a vábil davy

Robert Coates. Neumětelství dovedl ke genialitě.

Svět anglického divadla vzal útokem. Sebevědomě. Nemilosrdně. Povstal proti diktátu konvencí. A stal se legendou. Robert Coates jako herec naprosto selhával, právě to mu však dlouho zajišťovalo...

3. února 2026

K čemu všemu je penis. A jaký ženy a muži ocení, i to ukázala studie

Evoluční záhada, mínila o penisu věda.

Její otázka byla zdánlivě svérázná. Jaký je účel lidského penisu? Nadbytečná otázka je to však skutečně jen zdánlivě. Věda má účel pohlavního údu na seznamu „evolučních záhad“ již dlouho. Australská...

2. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.