Práce vydaná v aktuálním čísle respektovaného magazínu nepřináší nová zjištění, neprobádává otázku v konkrétním, dílčím ohledu detailnějším pohledem. Její význam a přínos je opačný, vyniká záběrem a šíří poznatků, které shrnuje. „Její autorský tým lidově řečeno prostě na jednom místě sepsal, co vše víme a co s tím,“ komentuje práci nutriční expertka Eliška Selinger.
„Výsledkem je obraz o tom, co se v posledních desetiletích stalo s naším potravinovým systémem, aniž bychom tomu věnovali dostatečnou pozornost,“ shrnuje přínos rozsáhlé práce. Onen obraz by měl alarmovat.
Produkty, které vytlačily (tradiční) potraviny
Změna se začala psát ve vyspělých zemích po druhé světové válce, popisuje příběh invaze ultrazpracovanných produktů studie. Potravinářské firmy začaly používat výrobní procesy, jejichž cílem nebylo pouhé prodloužení životnosti nebo podtrhnutí chuti tradičních potravin. Ostatně, zpracování potravin pro ony účely znalo lidstvo samozřejmě již dlouho. Potraviny se zmrazovaly, sušily, fermentovaly, zavařovaly, nasolovaly, konzervovaly, pasterizovaly.
Jenže nové technologie šly mnohem dál. Chemicky modifikovaly složení potravin, narušovaly jejich strukturu, doplňovaly aditiva. Cílem potravinářských koncernů bylo přivést na trh konkurenci tradičním potravinám. S globalizací výroby a potvrzenou ziskovostí prodejů v osmdesátých letech dvacátého století invaze průmyslově vysoce zpracovaných produktů akcelerovala.
A Česko?
„Data udávají, že ultrazpracované produkty představují necelých třicet procent energetického příjmu. Jenže se vztahují k roku 2003. Další měření nemáme k dispozici. Trendy jsou však rostoucí, mohli bychom tedy očekávat, že ono číslo spíše narostlo,“ uvádí Eliška Selinger.
Ve Spojených státech představují šedesát procent jídelníčku, ve Spojeném království se k oné hranici blíží, v Kanadě a Austrálii tvoří víc než čtyřicet procent. V jižní Evropě a Asii se drží pod pětadvaceti procenty. Globálně však trend posiluje.
Sledujeme, spolu s tím jak ultrazpracovanné produkty zabírají stále větší místo na našich talířích, zhoršení kvality naší stravy? Tak zněla další otázka, na kterou studie odpovídá.