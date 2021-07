Český Forrest Gump zaběhl nemožné. Tělo nemá limit a na zátěž si zvykne, říká

Zaběhnout 100 půlmaratonů ve 100 dnech? Petr Jedlička to dokázal. Motivací mu byla pomoc dětské transplantační jednotce. Co na zátěž říkalo jeho tělo? A jak se na výkon hodný filmového hrdiny Forresta Gumpa chystal? To vše prozrazuje v rozhovoru pro magazín Víkend.