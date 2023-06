Příběh za memem: Mimozemšťané mohou za všechno, jen ten účes je původní

Dnes pětačtyřicetiletý Tsoukalos příjmením nezapře řecký původ, ale své kořeny má spíš v Rakousku a Švýcarsku. Ve Spojených státech si začal budovat kariéru, ve vší vážnosti, moderováním kulturistických soutěží a různých přehlídek vyznavačů bodybuildingu.

Šlo mu to nanejvýš dobře, protože se po třech letech v branži z poměrně neznámé televizní osobnosti vyšvihl až na postproducenta a režiséra hvězdné události – soutěže Pro Grand Prix, spolupořádané Mezinárodní federací kulturistiky a fitness v San Francisku.

Pro ty, co jej znali a sledovali, bylo o to větším překvapením, kam se z moderátorského vrcholu světa svalovců vydal dál. Začal se totiž objevovat v rolích samozvaných odborníků a spekulujících badatelů v pořadech amerického History Channel. Coby bystrý, pohotový a neméně vtipný komentátor se tu brzy dočkal svého vlastního pořadu. Spoluprodukoval ho, psal mu scénář i vybíral do něj hosty.

Pořad se jmenoval Ancient Aliens, v češtině Vetřelci dávnověku, a byl to naprostý hit.

Když nemáte odpověď, dejte tam mimozemšťany

Natočilo se, včetně mnoha rozšíření, pokračování a speciálů, třináct sérií. Tsoukalos se sám stal jeho největší a hlavní hvězdou, protože se v něm objevil nejméně při dvou stovkách příležitostí. A vždy dokázal nesmírně komplikované věci geniálně zjednodušit, zamotané příběhy rozplést a vše náležitě podat divákům. Pravda, trochu šablonovitě.

Giorgio A. Tsoukalos je rovněž nadšeným ufologem. A jeho ústřední tezí je hypotéza existence dávnověkých astronautů. Podle ní kdysi pradávno, v předvěkých časech, planetu Zemi navštívili hosté z jiné planety. Mimozemská civilizace, od níž se ty pozemské všemu naučily.

Na obrazovce to fungovalo skvěle. Tam, kde je nějaká kapitola historie jen trochu nejasná, tam, kde je záhada spletitější než jiné – tam nastupuje vypravěč Tsoukalos a kaskádou divokých zobecnění, polopravd, opětovným zpochybněním už dříve vyvrácených tvrzení a pseudovědeckých faktů nadšeně předestírá řešení s mimozemšťany.

Kdo naučil Egypťany stavět pyramidy, kdo jim propůjčil technologii řezání a přepravování obřích kamenných bloků? Mimozemšťané. Co stojí za zánikem Babylonské říše? Kdo vlastně připravil plány nebeského kalendáře ve Stonehenge? Pochopitelně, mimozemšťané. Megalitické stavby, divy světa, malby v jeskyních, geoglyfy? Že se ptáte. Samozřejmě, mají v tom prsty mimozemšťané.

Tsoukalos, ještě nedávno ten největší fanda sportovní kulturistiky, se reklasifikoval na ufologa. A pokud se náhodou v pořadu Vetřelci dávnověku objevil na obrazovce, nemuseli jste ani poslouchat dál, abyste se dobrali jeho pointy. Vždycky to bylo o návštěvnících z vesmíru.

Muž, mýtus, legenda

Šablonovitost jeho výstupů se stala legendární, stejně jako věta: „Já neříkám, že to nutně museli být mimozemšťané, ale… byli to mimozemšťané.“

Podobně jako se kdysi u nás stal například Jan Rosák neoddělitelným od pořadu Videostop, Tsoukalos s vševysvětlujícími mimozemšťany naprosto splynul s prvními sériemi amerického mysteriózního seriálu. Ani na Vetřelce dávnověku jste se nutně nemuseli dívat proto, že jste fandové záhad. Ale jen proto, abyste si poslechli přesvědčující tón jeho hlasu, s nímž lehce rozbíjí další záhadu a opět ji vysvětluje... návštěvníky z jiné planety.

Je tu ještě jedna maličkost, která s Giorgiem Tsoukalosem úzce souvisí. Nemá cenu to obcházet ani diplomaticky a eufemizovat. Pan Tsoukalos měl, a stále ještě trochu má, opravdu šílený účes.

Jeho bujně rozevlátá kštice neustále vypadá, jako kdyby za něj někdo postavil větrák. Není hezké si dělat legraci z toho, jak někdo vypadá. Ale kontrast toho, jak v saku a s vážnou tváří solidně znějícím hlasem vysvětluje prastarou záhadu s chronickou pomocí mimozemšťanů, zatímco vlasy na jeho hlavě podléhají absolutní anarchii, opravdu působí komicky.

A právě tento záběr vystřižený ze seriálu, na němž Tsoukalos opět řeší ufony záhadu a vlasy na jeho hlavě vyhlásily revoluci, se stal základ pro mem.

Pravda je tam venku. A jsou to mimozemšťané

Řešíte nějakou zásadní životní otázku, například kdo vám v práci snědl svačinu, kterou jste si odložili v ledničce? Stačí jen fotka s panem Tsoukalosem a je odpověď jasná. Nejspíš za to mohou mimozemšťané.

Nerozumíte ani slovu manažerova projevu na poradě a nechápavě se obracíte na své kolegy, o čem to vlastně hovoří? Odpovědí je vám obrázek s Tsoukalosem. A vy už víte. Proč váš soused seče trávu sekačkou v sobotu v šest hodin ráno? Nezoufejte, cokoliv, co je na hranici lidského chápání, nebo za ní, se dá vysvětlit mimozemšťany.

Mem s Tsoukalosem nepřináší mimoplanetární vysvětlení jen tam, kde je položena otázka. Jeho fotka je často vizuálním komentářem v diskuzích, které jsou nevysvětlitelné, přehnaně komplikované a zmatené. Tam, kde někdo naznačuje možnou konspiraci, vládní spiknutí nebo volební podvod – tam se dříve nebo později objeví Tsoukalos. A zasahuje i tam, kde se vás někdo snaží ošálit příliš zjednodušujícím, přehnaně zobecňujícím nebo pseudovědeckým výkladem.

Netušíte, na jakém principu funguje vznětový motor nebo jak odmrazit ledničku? I tady je Tsoukalos platný, protože je zřejmé, že s takhle pokročilou technologií museli přijít mimozemšťané, a proto je její mechanismus nad naše chápání.

Tsoukalos se svou mimozemskou obsesí vzbudil pozornost internetových vtipálků vlastně už v listopadu roku 2010 a od té doby jeho sláva jeho memu neupadá. Zdomácněl na platformě Reddit a 4chan, běžně proniká na sociální sítě.

Sám Giorgio A. Tsoukalos se přitom necítí být touto formou popularity dotčený. Chápe to jako velkou čest a současně skvělou propagaci svého seriálu. Mimozemšťany se dá vysvětlit skutečně všechno, kromě jeho účesu.