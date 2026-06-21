Kauza Tylenolu: pachatel a motiv neznámý
Bolí vás hlava, máte příznaky alergie anebo cítíte, že na vás leze chřipka? Za spolehlivou odpověď na takové symptomy se ve Spojených státech považovalo zakoupení Tylenolu, volně prodejného léčiva. Z hlediska složení a snadné dostupnosti takové americké verze našeho Paralenu. Balení Tylenolu byla v USA dokonce volně vystavená na regálech supermarketů, mezi běžnými doplňky výživy. Až do roku 1982.
Tylenol: toto byli podezřelí
Tehdy se totiž místo snižování bolesti a tlumení horečky spotřebitelé dočkali otravy a smrti. Sedm lidí v oblasti Chicaga zemřelo po užití něčeho, co sice považovali za extra silný Tylenol, ale ve skutečnosti to byl kyanid draselný. Cyankáli.
Čekalo se, že pachatel se ozve a začne vydírat výrobce léčiva společnost Johnson & Johnson. Jenže nic takového se nestalo. Odměnu ve výši sta tisíc dolarů, přislíbenou za informace vedoucí k usvědčení pachatele, si nikdo nevybral. A výrobce musel stáhnout z regálů jednatřicet milionů balení Tylenolu.
Úspěch neslavila ani FBI, případ zůstal dodnes nevyřešený. Kromě počtu obětí je případ pozoruhodný i tím, že vedl k lavině nových zákonů. Jak těm namířeným proti manipulaci se zbožím, tak i k masivnímu posunu v balení spotřebního zboží a ochraně spotřebitele. Už žádné krabičky bez bezpečnostního uzávěru.
Chicagské otravy provedené Tylenolem se dočkaly celé řady napodobitelů. Nejčastější motiv? Maskovat vraždu blízkého člověka tím, že vyměníte obsah několika lékovek v regálech obchodu a jedno si pak „náhodou“ přinesete domů. Vraždu pak maskujete jako pochybení výrobce anebo čin třetí osoby. Tyto případy se na rozdíl od otrav v dvaaosmdesátém roce objasnění dočkaly.