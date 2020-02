Vraždit lze různě. Mary Mallonová proměnila sebe sama v biologickou zbraň

Mary Mallonová se narodila v září 1869. Tak jako řada jiných Irů i ona vyrazila spolu s pár příbuznými hledat štěstí do Nového světa. Byla to docela pohledná holka, sice se nikdy nevdala, ale rozhodně to nebylo proto, že by se řadila mezi ošklivky. Statná a pěkně rostlá dívka s bohatými vlasy se během pár let z posluhovačky vypracovala na kuchařku, což kolem roku 1900 představovalo výborně placenou práci. A sympatická Mary to s lidmi uměla, hodně četla, působila vzdělaně a mile, takže se záhy dostala do lepších rodin. Leč najmout si tuhle ambiciózní slečnu na práci v kuchyni znamenalo bruslit na hodně tenkém ledě. Vlastně šlo o život...