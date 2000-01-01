Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely, školy i dlážděné uličky. Působí opuštěně, ale přitom vzácně nedotčeně. Proč odtud lidé odešli?
Autor: Wikitestaccountlogin, Creative Commons
Ta odpověď zabolí. I když sem dnes přijíždějí turisté s nadšením hledat romantické ruiny, kouzlo rozpadu a krásné výhledy na Egejské moře, ve skutečnosti se výpravou do Kayaköy upisují k návštěvě jednoho z největších památníků uprchlické krize 20. století. K pomníku zaniklé Anatolie
Autor: Profimedia.cz
Ještě na počátku 20. století se toto místo nejmenovalo Kayaköy, ale Leivissi. Místní mu říkali buď zkráceně, Kaya nebo Livis. To podle toho, zda se mluvčí cítil být spíše Turkem, nebo Řekem. Obě pojmenování platila stejně a každý jim rozuměl. Stejně jako si tehdy rozuměli zdejší obyvatelé.
Autor: Profimedia.cz
Žilo zde několik tisíc anatolských Řeků. Lidí, kteří se po generace považovali za obyvatele Osmanské říše. A byť tento státní útvar prodělal mnohé zásadní změny, pořád pro ně platil za domov, který nechtěli opouštět. Osídlení Leivissi bylo jejich poutem s minulostí.
Autor: Profimedia.cz
Ti místní Řekové nebyli přistěhovalci z Evropy. Jejich předkové v jihozápadní Anatolii žili už po staletí. Vlastně dlouho před vznikem moderního Řecka i Turecka. Cítili se součástí mnohonárodního a mnohonáboženského světa velké Osmanské říše.
Autor: Jorge Franganillo, Creative Commons
Leivissi bylo i na zdejší dobové poměry bohatou horskou obcí. Mělo dvě velké pravoslavné školy, několik kostelů. Dílny i obchody. Jak se bohatství dobralo? Zdejší kamenitá půda sice nebyla způsobilá k zemědělské produkci, ale místní obdělávali pole ve vzdálenějších údolích.
Autor: Profimedia.cz
Leivissi bylo srdcem regionu, když přišlo na výrobu tahini. Ve městě fungovaly ucelené manufaktury výroby sezamové pasty. Mlýny, pražírny, lisovny. Zdejší tahiny bylo vyhlášené. Stejně jako olivový olej, víno a surové hedvábí.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Zboží tehdy obyvatelé sváželi dolů do blízkého přístavu. Tomu se ještě neříkalo Fethiye, ale řecky Makri. Odtud ho na lodích vyváželi po ostrovech v Egejském moři, ale i mnohem dál. Do velkých osmanských center: Izmiru, Istanbulu. A dokonce až do Egypta.
Autor: Hocu, Creative Commons
S okolními muslimskými vesnicemi udržovali místní obyvatelé naprosto běžné vztahy. Prodávali si zboží, pracovali společně a po dlouhá staletí žili vedle sebe bez větších konfliktů. Znovu to podtrhněme: pro anatolské Řeky z Leivissi byla Osmanská říše domovem.
Autor: Alexey Komarov, Creative Commons
Jenže Osmanská říše, obří kolos slepený z území porobených v průběhu staletí, se začala rozpadat. A tam, kde byla po staletí vůdčím principem existence bezpodmínečná věrnost sultánovi, začal nastupovat nový a mnohem nebezpečnější princip. Nacionalismus.
Autor: Dosseman, Creative Commons
V tom novém světě už nestačilo být obyvatelem říše. Člověk se měl stát Řekem, nebo Turkem. A lidé, kteří žili po generace vedle sebe bez konfliktů, se náhle ocitli na opačných stranách vznikajících hranic.
Autor: Profimedia.cz
Řekové a Turci přestali být bezproblémovými sousedy. A začalo velmi záležet na tom, jestli Leivissi říkáte zkráceně Kaya nebo Livis. Definovalo to vaši vlastní příslušnost, zařazení. A ochota rozumět „těm druhým“ rychle vyprchala.
Autor: Dosseman , Creative Commons
Během první světové války se anatolští Řekové začali dostávat pod stále větší tlak. Osmanské úřady je podezíraly ze sympatií k Řecku a některé izolovanější komunity začaly být „preventivně“ přesidlovány do vnitrozemí.
Autor: Hocu, Creative Commons
Masakry Řeků a dalších křesťanských menšin v Osmanské říši během první světové války vedly do roku 1918 k téměř úplnému vylidnění řeckých obyvatel měst na pobřeží. Tito bývalí obyvatelé byli zbaveni svého majetku a stali se uprchlíky v Řecku nebo zemřeli v osmanských praporech nucených prací.
Autor: Profimedia.cz
Skutečná katastrofa však přišla až po roce 1919, kdy řecká armáda v odvetě za etnické čistky obsadila část západní Anatolie. Začala řecko-turecká válka. Přeživší obyvatelé Leivissi i širšího regionu se ocitli uprostřed konfliktu, který sami nevyvolali. A přesto za to měli zaplatit.
Autor: Alexey Komarov, Creative Commons
Vítězství tureckého národního hnutí, vedeného Mustafou Kemalem, znamenalo konec starého světa a Osmanské říše. Mnozí obyvatelé z Leivissi uprchli ještě před příchodem tureckých jednotek. Další odešli ze strachu z odplaty. I když ani v Řecku nebyli zrovna vítáni. Měli je za „poturčence“.
Autor: Profimedia.cz
Rok 1922 pak přinesl definitivní zlom. Konec války totiž neznamenal návrat domů, do Leivissi. Ale začátek jednoho z největších nucených přesunů obyvatel ve Středomoří.
Autor: Profimedia.cz
Ten dokument se jmenuje Lausannská smlouva a ke dni 24. července 1923 ho podpisy stvrdily vítězné státy první světové války na jedné straně a nově vznikající Turecká republika na straně druhé.
Autor: Dosseman , Creative Commons
Lausannská smlouva měla zajistit trvalý pokoj v regionu. Rozhodla o tom, že miliony lidí musí opustit své domovy. Kvůli svému náboženství. Přibližně jeden a půl milionu pravoslavných křesťanů odešlo z Turecka do Řecka a stovky tisíc muslimů z Řecka zamířily opačným směrem.
Autor: User:Darwinek, Creative Commons
Lidé z Leivissi se tak stali uprchlíky z donucení. Kvůli své vlastní historii, minulosti. Jejich rodiny žily v Anatolii po staletí, přesto byly v novém Turecku označeny za cizince. Byli vystěhováni do země, kterou mnozí nikdy předtím neviděli.
Autor: User:Darwinek, Creative Commons
Mnoho z anatolských Řeků ani nemluvilo řecky. Jazyk to pro ně byl spíše liturgický. Sami hovořili zvláštním anatolským dialektem a za svůj skutečný domov považovali právě toto místo mezi horami nad Fethiye.
Autor: Alexey Komarov, Creative Commons
Po jejich uspěchaném odchodu zůstalo Leivissi prázdné. To, že se přejmenovalo na Kayaköy, na tom nic změnit nemohlo. Kamenné domy zůstaly zamčené, kostely opuštěné. Celé město čekalo na nové obyvatele.
Autor: Nikodem Nijaki, Creative Commons
V rámci té rozporuplné Lausannské výměny začali přicházet do Leivissi – Kayaköy muslimové vyhnaní z Řecka. Také oni přišli o své domovy a byli nuceni začít žít znovu na místě, které neznali.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Tady na pobřeží to sice nepůsobilo úplně dojmem humanitární katastrofy, z vysídlenců se nestávali bezdomovci. Vlastně si jen, nadneseně řečeno, vzájemně nepříbuzné rodiny žijící na různých březích Egejského moře vyměnily klíče od svých domů.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Jenže to stěhování národů krutě poznamenalo všechny. Bylo to vykořenění, narušení. Žádný nový začátek se nekonal. Půda kolem Kayaköy byla pořád stejně chudá, domy byly postavené pro jiný způsob života. Ti nově příchozí neměli k místu žádný vztah a neuměli tu žít.
Autor: Alexey Komarov, Creative Commons
Vyprávělo se také, že v opuštěných ulicích stále žijí duchové bývalých obyvatel. Nebylo těžké tomu uvěřit. Pověsti o prokletém městě, o nástrahách těch, co za sebou zanechali vyhnanci, se rychle šířily. Turecké rodiny tu necítily bezpečí domova, začaly odcházet.
Autor: Bekir Topuz, Creative Commons
Už několik let po nucené výměně obyvatel byla většina domů v Kayaköy opět prázdná. Místo, které mělo být symbolem nového začátku, se změnilo ve vybydlené město duchů.
Autor: User:Darwinek, Creative Commons
Ve zdejších kamenných domech nikdo nezemřel hlady, nevyhořely ve válce ani nebyly rozbombardovány. Jedni lidé je jednoduše zamkli, vzali si to nejnutnější a odešli s vědomím, že se sem už nikdy nemohou vrátit.
Autor: Alexey Komarov, Creative Commons
A po nich sem přišli druzí, stejně postižení historickým osudem. Nechtěli tu být, nepatřili sem. Zánik Kayaköy není příběhem zemětřesení ani přírodní katastrofy. Je to příběh politiků, kteří uvěřili, že mír lze vytvořit tím, že od sebe národy navždy oddělí.
Autor: littlenomadic_girl, Creative Commons
Nucená výměna obyvatel mezi Řeckem a Tureckem bývá někdy označována za úspěšné řešení etnických konfliktů. Pohled na prázdné ulice Kayaköy ukazuje i její druhou stránku – obrovskou lidskou cenu.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Dnes je Kayaköy chráněnou památkou. Jednou z nejnavštěvovanějších historických lokalit tureckého egejského pobřeží. Turisté sem přicházejí obdivovat zdejší ruiny a výhledy na Egejské moře. Kochají se. A nejspíš trochu přemýšlí nad tím, jak krásné by tu asi bylo žít.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Ti, co tu žili – stejně jako ti, co se tu měli usadit po nich – to vidí jinak. Kayaköy je pro ně mementem zániku mnohonárodnostní Anatolie.
Autor: Dosseman, Creative Commons
Kayaköy je místem, kde můžeme dodnes vidět, co se stane, když se lidé začnou dělit na ty správné a ty cizí, když si přestanou chtít vzájemně rozumět. Když je začne rozdělovat nacionalismus - a říká tomu mír.
Autor: Dosseman, Creative Commons