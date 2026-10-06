Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Radomír Dohnal
Fotočlánek
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor... Ta odpověď zabolí. I když sem dnes přijíždějí turisté s nadšením hledat... Ještě na počátku 20. století se toto místo nejmenovalo Kayaköy, ale Leivissi.... Žilo zde několik tisíc anatolských Řeků. Lidí, kteří se po generace považovali... Ti místní Řekové nebyli přistěhovalci z Evropy. Jejich předkové v jihozápadní... Leivissi bylo i na zdejší dobové poměry bohatou horskou obcí. Mělo dvě velké... Leivissi bylo srdcem regionu, když přišlo na výrobu tahini. Ve městě fungovaly... Zboží tehdy obyvatelé sváželi dolů do blízkého přístavu. Tomu se ještě neříkalo... S okolními muslimskými vesnicemi udržovali místní obyvatelé naprosto běžné... Jenže Osmanská říše, obří kolos slepený z území porobených v průběhu staletí,... V tom novém světě už nestačilo být obyvatelem říše. Člověk se měl stát Řekem,... Řekové a Turci přestali být bezproblémovými sousedy. A začalo velmi záležet na...
Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely, školy i dlážděné uličky. Působí opuštěně, ale přitom vzácně nedotčeně. Proč odtud lidé odešli?

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi....

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...

Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Základní instinkt. Klasika, ovšemže. Ale bylo by chybou kvůli ní přehlédnout...

Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy...

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....

Svíčka z Fordu T stará 500 tisíc let? Archeologie, která dějiny nepřepsala

Archeologie nepotřebuje vylepšovat senzacemi. Existenci předvěkých vyspělých...

Mohly by kompletně přepsat naše dosavadní poznání historie. Dokládat existenci pradávných vyspělých civilizací, zpochybňovat stáří planety Země anebo vypovídat o cestování v čase. Kdyby jen tyhle...

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

6. října 2026

Skutečný trosečník Crusoe. Zachránil si život, žil pak ale čtyři roky sám na ostrově

Premium
Tichomořský Ostrov Robinsona Crusoea.

Jmenoval se Alexander Selkirk, narodil se před 350 lety, a nebýt Daniela Defoea, nikdo by ho dnes asi neznal. Anglický spisovatel si půjčil jeho skutečný příběh, překřtil ho na Robinsona Crusoea a...

5. října 2026

Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Základní instinkt. Klasika, ovšemže. Ale bylo by chybou kvůli ní přehlédnout...

Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...

5. října 2026

Národní ikony zblízka: Komenského podporoval otrokář, Hus byla přezdívka

Premium
Mají sochy a portréty, herci je ztvárňují jako mramorové ikony. Občas jim někdo...

Mají kamenné sochy, vznešené portréty a mnoho divadelních i filmových herců je ztvárnilo, jako by byli z mramoru. Občas jim pravda někdo vdechne trochu života na stránkách knih či v některé...

4. října 2026

OBRAZEM: Trapasy divoké přírody. Soutěž ukazuje divočinu v nedbalkách

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy...

Hravá, někdy trochu trhlá, vždy fotogenická. Mezinárodní soutěž Nikon Comedy Wildlife Awards ukazuje přírodu bez veledůstojné majestátnosti. Letošní ročník přilákal přes 10 tisíc snímků ze 112 zemí....

4. října 2026

Bony, valuty, auta? Božena P. lstí okrádala o celé úspory, podvedla i invalidní příbuzné

Premium
Tuzexové poukázky neboli Bony,

Ten muž, který přišel onoho zářijového odpoledne roku 1970 na pražskou služebnu Veřejné bezpečnosti, se tvářil rozpačitě. Nemluvilo se mu lehce. Vrtěl se na židli, oči sklopené, když službu...

3. října 2026

Pojištění proti uzdravení i ikonický jazyk. Jak si celebrity chrání své přednosti

Byl obchodní známkou Kiss. Poznávacím znamením. Vizitkou. Gene Simmons si proto...

Nohy, prsty, ale též ochlupení na hrudníku, šilhání, roztomilost. Projděte se světem bizarních pojištění slavných.

3. října 2026

Zaklíněný na buřtu proti proudu. Reportér sjížděl na raftu vlny slalomového kanálu

Premium
Široké gumové nafukovací plavidlo se používá především pro expediční a...

Na konci jízdy musíte vysvobodit nohy, které máte pod válci. Jsou unavené a bolí v kloubech. Reportér Petr Vydra si na slalomovém kanále v pražské Troji zatrénoval s posádkou úspěšného Rafting klubu....

2. října 2026

Dožeňte to o víkendu. Vyspávání může prospět zdraví, vysvětluje studie

Nemusí to být jen lenošení. Víkendové prospání se může dohnat spánkový deficit.

Dopřát si o víkendu více spánku není důvod k výčitkám. Naopak, pokud si přispíme, může to prospět našemu zdraví. Studie naznačuje jak a upřesňuje, zda to znamená vyspávat do oběda.

2. října 2026

Příběhy psané pěnou. Seznamte se s těmi, kdo tvoří atmosféru českých hospod

Advertorial
Tankovka Astra v Kadani funguje už třináct let

Historie podniku Tankovka Astra v Kadani se píše už třináct let, ale pro pětadvacetiletou Štěpánku Tupou, která podnik nedávno přebrala po svých rodičích, začal tento příběh mnohem dřív. „V kuchyni...

1. října 2026

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Sexbomba z Liberce. Barbara Bouchetová ovládla italskou erotickou komedii

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi....

Doprovodila Jamese Bonda, prošla Star Trekem. Dala kopačky Stevu McQueenovi. Utekla z Hollywoodu před pohrůžkou mafií. Učarovala Quentinu Tarantinovi. Stala se sex-ikonou italské sladké erotické...

1. října 2026

Bez lana a cepínů, jen v kabátě. Jak před 240 lety zdolali první horolezci Mont Blanc

Premium
Mont Blanc (4805,59 mn. m.), italsky Monte Bianco, v překladu Bílá hora,...

Dnes by tak nedostatečně vybavené dobrodruhy nikdo na alpské vrcholy nepustil. Před 240 lety to však nikdo nezkoumal a lékař Michel-Gabriel Paccard s Jacquesem Balmatem se stali prvními, kdo stanul...

30. září 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.