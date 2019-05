VIDEO: Má smysl třídit i plechovky? Toto se s nimi děje

Ke klasickým kontejnerům na tříděný odpad se postupně přidávají i šedé. Do nich mají lidé házet kovové obaly, mimo jiné plechovky. Odevzdávat je mohou i do sběrných dvorů. Reportér Matěj Smlsal vyrazil zjistit, co se s kovem děje poté, co ho vyvezou. Dostal se i do firmy, která z vyhozených plechovek vyrábí nové.