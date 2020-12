Přemyslovci jako otrokáři. V Praze se prodaly desetitisíce lidí

Kdo by se kolem roku 950 prošel po úpatí pražského Petřína v místech dnešní lanovky nebo na Vyšehradě, narazil by na velké tržiště, jedno z významných v tehdejší Evropě. Kromě ržání koní, pachu kožešin nebo vůně dřeva i kouře by zaslechl chřestění řetězů, vyvolávání ceny, klení, nadávky a sténání. Jednou z nejžádanějších komodit přemyslovských Čech byli totiž otroci.