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Co si chcete zapamatovat, nesmíte si zapsat! Novinář vyzkoušel trénink paměti

Petr Vydra
  17:00

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PŘEDNÁŠKA. Účastníci doufají, že si zapamatují, co se dnes dozví. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Abychom si zapamatovali nákupní seznam o pětadvaceti položkách, rozmístíme je v představě po bytě a necháme je vykonávat aktivity, které přísluší lidem. Za chvíli byt v mojí představě neodpovídá lektorčině popisu, a tak ho musím přestavovat. Tím pádem jsem ztracen. V bytě i v seznamu, líčí zážitek z účasti na tréninku paměti redaktor Petr Vydra.
Výzvy Petra Vydry

Trénování paměti. Dá se využít proti zhoršování intelektových schopností a na zlepšení pozornosti a rozhodování se. Za náplň činnosti si ho vzala Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, jejíž předsedkyní je Danuše Steinová. Jak vypadá její přednáška a trénink, zjišťovali jsme při Národním týdnu trénování paměti.

Kdysi jsem chtěl napsat fejeton Já a paměť, ale zapomněl jsem, o čem měl být. S pamětí jsem zkrátka poněkud na štíru. Pokud to mám formulovat nějak pozitivně, tak vynikám v nepamatování si jmen svých známých.

Ještě večer před manželkou jsem i bez opakování schopný dostat se do půlky těla, než začnu tápat, co představuje co...

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