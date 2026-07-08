Trénování paměti. Dá se využít proti zhoršování intelektových schopností a na zlepšení pozornosti a rozhodování se. Za náplň činnosti si ho vzala Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging, jejíž předsedkyní je Danuše Steinová. Jak vypadá její přednáška a trénink, zjišťovali jsme při Národním týdnu trénování paměti.
Kdysi jsem chtěl napsat fejeton Já a paměť, ale zapomněl jsem, o čem měl být. S pamětí jsem zkrátka poněkud na štíru. Pokud to mám formulovat nějak pozitivně, tak vynikám v nepamatování si jmen svých známých.
Ještě večer před manželkou jsem i bez opakování schopný dostat se do půlky těla, než začnu tápat, co představuje co...