Půjčíme si reportáž moskevského korespondenta časopisu Life Edmunda Stevense z roku 1959, v níž popisuje, jak se profesor Vladimir Petrovič Děmichov a jeho asistent Vladimir Michailovič Gorjainov chystají k transplantaci psí hlavy na tělo psího hostitele. „To je Šavka,“ ukazuje Děmichov na malou devítiletou fenku, která občas zaštěká, „vyřízneme z ní horní část, abychom ji mohli transplantovat. Hostitel je tamhle.“
Ukazuje na operační stůl, kde leží v narkóze velký kříženec. Za krkem a nad předními tlapami má vyholený pruh. Děmichov podotkne, že neexistují žádné záznamy o jeho původu. Je to jakýsi tulák, kterého našli na ulici. Děmichov mu říká Brodjaga nebo Tramp. Zdůrazňuje, že je to šťastný pes, a dodá: „Znáte to přísloví: dvě hlavy jsou lepší než jedna.“
Objektům svých pokusů působil velké utrpení, obvykle umíraly mezi druhým a šestým dnem po operaci.