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Psa zbavil srdce a přišil ho k druhému psovi. Od Děmichova se učili přední lékaři

Martin Zeman
  16:00
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Vladimir Petrovič Děmichov (18. července 1916 až 22. listopadu 1998) a jeho pokusný „pacient“. Nebo dva? | foto: Profimedia.cz

Proslul kontroverzními experimenty, při kterých stvořil dvouhlavé psy. Zásadně posunul možnosti moderní chirurgie, ale vysloužil si také ostrou kritiku. Sovětský vědec a průkopník transplantologie Vladimir Petrovič Děmichov se narodil před 110 lety.

Půjčíme si reportáž moskevského korespondenta časopisu Life Edmunda Stevense z roku 1959, v níž popisuje, jak se profesor Vladimir Petrovič Děmichov a jeho asistent Vladimir Michailovič Gorjainov chystají k transplantaci psí hlavy na tělo psího hostitele. „To je Šavka,“ ukazuje Děmichov na malou devítiletou fenku, která občas zaštěká, „vyřízneme z ní horní část, abychom ji mohli transplantovat. Hostitel je tamhle.“

Ukazuje na operační stůl, kde leží v narkóze velký kříženec. Za krkem a nad předními tlapami má vyholený pruh. Děmichov podotkne, že neexistují žádné záznamy o jeho původu. Je to jakýsi tulák, kterého našli na ulici. Děmichov mu říká Brodjaga nebo Tramp. Zdůrazňuje, že je to šťastný pes, a dodá: „Znáte to přísloví: dvě hlavy jsou lepší než jedna.“

Objektům svých pokusů působil velké utrpení, obvykle umíraly mezi druhým a šestým dnem po operaci.

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