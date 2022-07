Shemale, ladyboy. Trans porno hltají hlavně prudérní americké státy

„Čím republikánštější stát je, tím víc jeho obyvatelé miluje trans porno,“ shrnuje svá zjištění lapidárně analýza serveru Lawsuit.org. Opírá se přitom o masivní objem dat.

Veřejně haní, v soukromí hltají

Vyšla ze současné rozsáhlé americké vlny návrhů zákonů směřujících proti transgenderové komunitě. Z více než tří stovek předložených norem, které označuje organizace Human Rights Campaign za namířené proti LGBT+ skupině, jich přes 130 cílí na transgenderovou komunitu, uvádí organizace. Právní předpisy zahrnují například vyhazování knih o genderových identitách ze školních knihoven, zakazování debat o genderu ve třídách, dodává server CBS News. Represivní legislativě se přirozeně daří zejména v „rudých státech“, tedy těch, kde vládnou konzervativní republikáni.

Jenže kromě ústrků trans lidí ony státy spojuje ještě něco jiného. Zjistila to datová analýza, která se tak trochu zlomyslně pokusila vylíčit, jak to v oněch prudérních, moralizujících částech Ameriky vypadá s oblibou trans porna. Její autoři sledovali trendy ve vyhledávači Google, a to po více než čtrnáct dní, od 1. do 19. června. Zajímalo je, jak často uživatelé a uživatelky do vyhledávače zadávají hesla tranny, shemale, ladyboy a femboy.

Výsledky jejich studie byly více než jasné. Patnáct z dvaceti států, které se chlubí nejčastějším vyhledáváním trans porna na internetu, volilo v prezidentských volbách v roce 2020 republikánského kandidáta Donalda Trumpa. A na zájem o trans porno poukazovala i republikánská dominance ve státních volbách, guvernérských i volbách do kongresu.

Na prvním místě žebříčku přitom kraluje konzervativní bašta Texas. Právě onen stát, který v zájmu o trans porno ostatní předběhl, přitom vyhlásil koncem letošního února podle queer organizace Into „válku proti trans dětem a jejich rodičům“. Rodiče, kteří podporují své trans potomky při svobodném hledání identity, totiž tamní legislativci zařadili do kategorie těch, kdo zneužívají děti. Mohou tak být stíháni a odsuzováni. Nejen to, předpis rovněž apeluje na občany, speciálně na učitele, zdravotníky, rodinné známé, aby jakoukoli pomoc, které by se oněm dětem a jejich genderové tranzici ze strany rodičů dostalo, hlásili úřadům.

Texas přitom soupisku států podle obliby transsexuální pornografie ovládl, za ním jsou další republikánské pilíře jako Kentucky, Missouri, Severní Karolína, Mississippi, Tennessee, Ohio. Z jasně demokratických států se nahoru vyšvihla Virginia na šestém a Illinois na osmém místě. Tytéž závěry autorům studie potvrdilo i použití statistické metody lineární regrese. Existuje statisticky významná úměra, kdy platí, že čím víc republikánské postoje, tím více vyhledávání trans porna, shrnuje analýza.

Neomezila se ovšem pouze na politické postoje. Přihlédla rovněž k datům z výzkumu American Value Atlas, který v 50 tisícovkách telefonních hovorů zkoumal společenské a náboženské postoje obyvatel amerických států. Speciálně je zajímalo, jak se v konkrétních státech odpovídalo na dotaz „Podporujete nábožensky založené odmítnutí obsluhovat gaye a lesby?“ Když výsledky položili autoři práce vedle záznamů o internetovém porno provozu, dobrali se téhož závěru. Čím větší předsudky vůči transgenderové identitě obyvatelé dotyčného státu měli, tím větší zájem onen stát vykazoval o trans porno.