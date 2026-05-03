Článek to byl stručný a měl až mrazivě věcný titulek: Černobylský vědec spáchal sebevraždu. „Valerij Alexejevič Legasov, člen Sovětské akademie věd, zemřel ve věku 51 let. Sovětské vědecké zdroje v Moskvě uvedly, že Legasov nějakým způsobem cítil odpovědnost za nehodu, jež zabila 31 lidí a vychrlila oblak radiace nad velkou část Evropy,“ vysvětlil text v americkém deníku Los Angeles Times, který vyšel dva roky po černobylské havárii.
Legasov před smrtí nahrál obsáhlé svědectví o smutných faktech, která o nehodě zjistil, na magnetofonové pásky, jež po sobě zanechal jako odkaz, a symbolicky se den po druhém výročí tragédie oběsil na schodišti moskevského domu, kde bydlel.
Oficiální odhad OSN se pohyboval v rozmezí čtyři až devět tisíc úmrtí.