Jenže zjistit, nakolik je mezi muži zastoupená, znamená znát její kontury, mít její definici, rozumět jejímu obsahu, jejím znakům. Jak však práce vedená Deborou Hill Cone, odbornicí na genderovou identitu z Aucklandské univerzity , upozorňuje, onen termín se používá na pokrytí celé řady mužských postojů.
Práce jejího týmu hned v úvodu poznamenává, že Google nabídne více než 10 tisíc článků, které byly na téma toxické maskulinity publikovány v posledních pěti letech. „Jenže mnohé z nich se toxickou maskulinitu nepokoušejí definovat, onen termín používají pro odsouzení,“ uvádí studie. Dodává, že toxickou maskulinitu kritizují jako nesoudržný nebo neexistující koncept i feministické autorky a autoři, například Sam de Boise.
Používání konceptu, který je sice univerzálně odsuzovaný, jenže nedostatečně definovaný, je problém, soudí autorský kolektiv aucklandské studie v magazínu Psychology of Men & Masculinities. Deborah Hill Cone a její tým vůbec nezpochybňují nebezpečí mužského násilí, radikalizace incelů.
Jen zdůrazňují nutnost přesnější definice, rozlišování mezi různými druhy maskulinity. A pokouší se určit, kolik mužů jaké typy maskulinity sdílí. A jak je mezi nimi zastoupena ta toxická.