Nejen dobyvatelé. I muži chtějí slyšet, že po nich žena touží

Komplimenty, flirtování, fyzické doteky, pobídky a zahajování sexu. Podle tradičního náhledu jsou v oněch projevech muži aktéry, ženy příjemkyněmi. Muži jsou spontánní, aktivní, ženy odpovídají, reagují na podněty. Pánové dávají najevo žádostivost, dámy ji přijímají.

Jenže výzkumy naznačují, že cítit se žádaní je důležitou součástí i mužské sexuality, jen se o tom moc nemluví, říká Sarah Hunter Murray, autorka studie příznačně nazvané Chci, abys mě chtěla, která vyšla v magazínu Journal of Sex & Marital Therapy.

A vysvětluje, že věda se k mužům a ženám nechovala stejně pečlivě. Význam pocitu, že po nás partner touží, zkoumala téměř výlučně na straně žen. Držela se toho ostatně i sama Hunter Murray. „Na začátku jsem onen přístup nezpochybňovala. Poté jsem se však začala ptát, proč téma mužské sexuální touhy ignorujeme,“ uvádí pro server PsyPost a líčí i to, jak si odpověděla: „Zdálo se přitom, že předpoklad je tento: Mužskou touhu není třeba nijak studovat, protože mužská touha je prostinká, jednoduchá, přímočará a povrchní.“

S oním vysvětlením se však nespokojila. Rozhodla se onu hypotézu prověřit tak, že se bude o tématu mužské touhy s pány skrze své výzkumy bavit. Otázce poté věnovala knihu Ne vždy při chuti. Jejím základním poselstvím je, že muži jednoduše nejsou stroje na sex. „Pokud se zpovídaní muži ve vztahu cítili emočně odpojení od partnerek, jejich sexuální touha šla ke dnu, dokonce i když ženy sex chtěly,“ shrnuje list The New York Times.

Chce být muž dobývaný?

Tématu se však vědkyně věnuje dlouhodobě. Naposledy při výzkumu, který obsáhl celkem tři sta mužů ve věku od osmnácti do pětašedesáti let. Všichni měli partnerky, jejich vztahy trvaly od sedmi měsíců po pětačtyřicet let.

Hunter Murray zajímalo, co se ve vztahu děje se sexuálními „vzkazy“, které respektují tradiční pojetí genderu a které muži odmala dostávají od společnosti. Ony „vzkazy“ jim říkají, že být žádaný, oceňovaný, chválený, svým způsobem dobývaný do mužského arzenálu sexuální touhy nepatří. Jenže jak to cítí muži v realitě svých vlastních vztahů?

Výsledek, který z „doznání“, z výpovědí mužů vzešel, byl jednoznačný. K tomu, že být žádaný, pro ně není nijak podstatné, se přihlásilo pouze pět procent zpovídaných pánů. Možná ještě zajímavější přitom byly odpovědi na to, jak by jim partnerka svou sexuální touhu měla dát najevo. Projevy, které muži popisovali, byly totiž spíš romantického než explicitně sexuálního rázu: pohlazení, letmý polibek, kompliment, mazlení. „Muži v mé studii popisovali, že nechtějí jen to, aby partnerka častěji iniciovala sexuální aktivity, chtěli víc romantiky,“ poznamenává autorka.

Mezi způsoby, jak partnerky mužům svou touhu dávaly najevo, přitom muži nejčastěji (ve 41 procentu případů) uváděli verbální vyjádření, že muž ženu přitahuje. Na 34 procent zpovídaných zmínilo, že jejich partnerka iniciuje fyzické doteky, 28 procent uvedlo, že zahajuje sexuální aktivitu, 19 procent přidalo vzrušené projevy při sexu. Plných 88 procent pánů prohlásilo, že by si přálo, aby jim ženy dávaly najevo svou touhu víc.

Střet mezi společností očekávanými, definovanými, dokonce „propagovanými“ normami a vlastními pocity podle Hunter Murray může být nelehký. „Sociální normy o mužích a ženách jsou velmi pronikavé. Jsme jejich adresáty od raného věku, v teenagerském věku se ještě posilují, stejně jako v dospělosti. Můžeme k nim být kritičtí, můžeme je považovat za příliš úzké, přežité, zastaralé. Jenže porušit je chce čas a není to vždy tak snadné, jak bychom si přáli,“ soudí autorka.

Dodává však, že přiznat si, která z oněch norem ohledně naší sexuality fungovala pro naše dobro, pro dobro našich vztahů a která ne, může být přínosné. Odměnou je to, že dokážeme vyjádřit sami sebe upřímněji a víc autenticky.