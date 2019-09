Grónsko je krásné. Ale Trump je ostuda, říká Noodles z The Offspring

Poprvé jste v Praze vystupovali v roce 1993, pamatujete na ten koncert?

Jo, to jsme byli poprvé v Česku, jako předkapela NOFX. Hráli jsme ve sklepě, tak tři poschodí dolů. (bylo to v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců, pozn. red.) Vím to, protože jsem ten den pro NOFX pracoval. Dostal jsem navíc nějaké peníze za to, že jsem byl v jejich partě a nosil jsem jako bedňák spoustu věcí přes tři patra po schodech. Takže si to pamatuju.

Fakt bedňáka?

Prvních deset let jsme nevydělávali žádné peníze, byl to koníček, prostě jsme to milovali. Když jsme sem v onom třiadevadesátém přijeli, žádné peníze jsme jako kapela nevydělali.

To byl vážně jen koníček?

Je to tak, žádné peníze, přijeli jsme jen pro tu lásku k hudbě. Ale myslím, že možná tohle byla zlomová akce, že jsme dostali peníze aspoň na letenky.

Dokázal jste si začátkem 80. let představit, že punk rock jednou bude mainstream a že toho budete součástí?

Ne. Asi po Nirvaně jsem si řekl, že možná. Nirvana byla punková, ale hráli pomaleji, ne tak rychle jako my nebo jiné kapely v té době. Měli rozhodně své hity, měli punk rockový šmrnc, a když jsem poprvé slyšel Teen Spirit, řekl jsem si, jo, konečně dobrá hudba v rádiu. Pak jsem je viděl rozbíjet nástroje, myslím, že to bylo v rámci Saturday Night Live nebo Late Night TV, to bylo osvobozující. Konečně dobrá hudba, to je ono, to je punk rock. Říkali tomu grunge, ještě to nemohli nazývat punk rockem. A v roce 1994, o pár let později, přišli Green Day s Dookie. A měsíc nato to začalo, nastoupily kapely jako Pennywise a NOFX.

Celý rozhovor v pořadu Drive na Óčku Kevin „Noodles“ Wasserman bude jedním z hostů pořadu Drive na televizi Óčko v neděli 15. září ve 22:00 hodin. Povídat si s ním bude Ivo Rafan Traxmandl.

Je pravda, že jste v kapele začal hlavně kvůli tomu, že jste byl dost starý na to, abyste mohl kupovat alkohol, pivo a tak?

Je to tak. Ale taky jsem dlouho hrál na kytaru, déle než ostatní. Nebyl jsem moc dobrý, ale hrál jsem nový věci, které ostatní kluci neznali. Ale také jsem mohl kupovat piva, to byl velký přínos.

Myslím, že hodně lidí je zvědavých, co The Offspring dělají, když nejsou na pódiu, na tour, prostě když mají volno a prázdniny.

Ve volném čase se scházím s přáteli, se kterými hrajeme, rád surfuju, rybařím. Snažím se zůstat aktivní, jezdit na kole, chodit po horách a tak. Chodím se dívat i na jiné kapely, musím něco dělat, protože potřebuju hudbu.

Nemáte syndrom vyhoření, neštvou vás věci kolem?

No, jsem naštvanej na to, co se děje ve světě, ale to je punk rock. Právě proto jsem začal dělat punk rock, uvědomil jsem si, že svět je prostě zkaženej a jsou tu věci, které se musí změnit.

Co si myslíte o Donaldu Trumpovi? Momentálně chce koupit Grónsko…

Ach bože, koupit si Grónsko je vlastně cool myšlenka. To může být fajn věc. Ne, vážně – je to směšný. Je kvůli tomu v konfliktu s dánskou premiérkou, to je trapné. Ten chlap je ostuda. Ale koupit Grónsko je super, je to krásná země. Když to ale prodat nechtějí, koupit to nemůže chtít. Je to směšný.