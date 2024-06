OBRAZEM: Člověk ďábel. Michel Faro do Prado se této identity domohl i do občanky

Rozhodně mu neschází odvaha, svéráznost, vlastní styl. Velmi osobité vnímání estetiky. A kuráž podstoupit kroky, co se nedají vrátit. Přehršel tělesných modifikací a spoustu tetování přitom Michel Faro do Prado podstoupil proto, aby se stal ďáblem v lidské kůži. Nakonec si od úřadů vymohl i to, že jej tak titulují na občanském průkazu.