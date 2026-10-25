Příběh z města Březnice proslulého především zdejším renesančním zámkem, se odehrál roku 1927. Jeho neslavným hrdinou je Václav Černý, obuvnický tovaryš, kterému onoho roku bylo dvacet devět let. Černý byl svým mistrem líčen jako člověk pracovitý a pilný, ovšem s trochu komplikovanou povahou. Byl to povětšinou tichý samotář, někdy se však projevil i jako prchlivý člověk, který se uměl snadno rozčílit, a to i pro zdánlivou maličkost.
Dokud byla jeho matka naživu, byla starému listonoši dobrá, aby mu vařila a prala. A za to ji teď ten hanebník po její smrti zahrnuje posměšky. Taková je jeho vděčnost.