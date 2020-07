Proč se lidé zmenšovali? Výšku našich předků jsme dohnali až v minulém století

Nejvyšší jsme ve věku kolem 18 let, stárnutím se začínáme zmenšovat… | foto: Shutterstock

12:00 , aktualizováno 12:00

Postupem let se lidské tělo opotřebovává. Náš zrak, sluch i paměť slábnou, bolí nás záda a klouby, přibíráme kilogramy a nemůžeme je už shodit. Mění se i naše tělesná výška. Začínáme růst do země. A to už po třicítce.