Kiosek pro povídání, říkalo se jí. Vývoj telefonní budky posunuli neochotní sousedé

Alexander Graham Bell získal patent na svůj přístroj k přenášení hovoru na dálku v březnu 1876. Rok nato byla natažena první telefonní linka mezi bytem Charlese Williamse juniora v Sommerville a bostonskou kanceláří jeho továrny na elektronická zařízení.
Mimochodem, právě v ní Bell vynalezl telefon, čímž pana Williamse, naladěného pro technické novinky, nadchl. Mezi lidmi tehdy velmi rychle stoupal zájem o to, aby si zavolat mohl kdokoli. Odkudkoli. Kamkoli.
Tu a tam nějaká budka tehdy už i v USA existovala, ale musela u ní být obsluha, která peníze za volání vybírala.