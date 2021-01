VIDEO: Bolí to, přestaňte, prosil muž při překrývání macho tetování

Na vině byla sázka na společném výjezdy party kumpánů na festival do Cardiffu, ale především macho hlupáctví. Výsledkem byla hruď s nápisem „Pořádný ženský hulí p*ro“.

„Je to dost urážlivé,“ hodnotil nápis Gavin v pořadu Tattoo Fixers. Jenže až poté, co spousta žen jeho tetování odsoudila „Proč to tam máš? Jak jsi to mohl udělat? Je to tak ponižující,“ popisoval před kamerou mladík reakce. A nezastíral, že nápis rozladil i jeho matku.

Tattoo Fixers Hloupé kérky z mládí, jména bývalek nebo fakt nepovedené tetování napraví umělci z anglického tetovacího salonu. Původní hříchy na kůži i nesplněné sny se změní v mistrovská díla. Pořad vysílá stanice Óčko každé pondělí a úterý od 11:00.

Poslední kapkou podle všeho byla nová přítelkyně. A její dvě děti. „To by děti neměly číst,“ soudil Gavin. A dodával: „Člověk se z chyb poučí.“

Z nabízených motivů si pro překrytí tetování vybral chobotnici, seznal však, že nechat si hrudník opravit a nastavit ho tetovací jehle pro tak rozsáhlý obraz není jen tak. „Teď to tedy pořádně bolí,“ hlesl nejprve, aby poté navrhl: „Můžeme přestat?“

„Přestat,“ trval na svém po otázce, zda si nechce dát jen pauzu: „Je to fakt strašný.“ Překrytí machistického nápisu si tak vyžádalo hned dvě sezení.