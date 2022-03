VIDEO: Jsem pes a tetováním to chci oslavit, říkal mladík

Pejskem Leonem se prý stal proto, že ho k tomu dovedly strasti v dětství, prožil ho jako tiché dítě, které spolužáci šikanovali. S životem nebyl spokojený, a když na internetu narazil na příběhy, jak prožít alternativní život, například psí, neváhal.

Co to znamená? „Dělám věci, které běžně dělají psi,“ popisuje. Chodí do parku, kde aportuje míček. Doprovází svého pána na nákupy. „Musím však bohužel čekat venku. Ke kadeřníkovi mě s ním však, když jsem hodnej, pustí,“ líčí.

Ne vždy jeho roli vnímá okolí pozitivně, zažil již hodně urážek. „Jenže tento život jsem si vybral a cítím se v něm šťastně,“ dodává. A nezastírá, že je na své psí existenci dokonce vlastně svým způsobem závislý.

Dokonalá však pořád není, i v psím životě rozhodují peníze. „Mám nejlevnější ocas, co jsem sehnal,“ vysvětluje, „dražší jsem si nemohl dovolit. Proto mám tento nasazovací, ne zasunovací ocas, který se zasune jaksi rovnou do zadnice.“

Dodává, že ani jako pes jistou uměřenost neztratil. Například mámě se jako pes nikdy neukázal. „Myslím, že by to na ni bylo trochu moc,“ doznává.

Svou psí identitu však chce oslavit tetováním. Zároveň by mělo vystihnout i jeho temnější stránku. Pořad Tattoo Fixers Extreme mu to splní, na kůži mu v negativním zobrazení vyvede psí tlapu, v níž je lebka.