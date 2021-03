To chce laser. S obřím přejetým ježkem si neporadili ani Tattoo Fixers

„Vypadá to, jako kdyby někdo přejel paruku Donalda Trumpa,“ odtušil jeden z tatérských expertů. Netrefil se však, byl to ježek po dopravní kolizi. Mladík Matt dokonce vysvětlil, jak k nápadu přišel. Vydal se tehdy do salónu a řekl si, že si nechá vytetovat obrázek z trika, které měl na sobě. Byla to opravdu velmi spontánní idea.

Jenže obraz pneumatiky mu nakonec přišel nudný, fádní, obyčejný. Proto pod ni jeho kreativita poručila nainstalovat přejetého ježka. Ano, byla to Mattova opravdu velmi spontánní chvilka. A úmysl, který za ní stál, nebyl nijak originální, byla jím snaha o jedinečnost. „Říkal jsem si, že nikdo jiný na světě takové tetování mít nebude,“ ohlíží se zpátky Matt.

Jenže tatérští mistři správě dodávají, že jedinečnost v hlouposti působivá není. „Nikdo není tak pitomý, aby si nechal vytetovat něco podobného,“ nezastírali Mattovi při natáčení. Mladíka se však poznámka nedotkla. Vysvětlil, že nejprve se prý kousek, s nímž salón opouštěl, dal snést. „Býval jsem o dost hubenější, takže to nebylo tak velké,“ říká. Jenže časy a postava se změnily. A s nimi i rozšmelcovaný ježek. Narostl, zbobtnal.

Protagonisté Tattoo Fixers proto Mattovo tetování nepřekryjí – je příliš velké, takže je na něj třeba nasadit laser. Mattovo menu tím však nekončí, tatérům ihned nabídne dalšího vytetovaného adepta k překrytí, tentokrát na své zadnici. „V mládí mi to získalo pár panáků,“ líčí. Teď se však otřepaného nápisu „your name“, který naznačuje, že na onom nelichotivém místě jako by bylo divákovo jméno, míní zbavit.

A s tím mu již tatéři pomohou. Nepovedenou kérku nahradí motiv šipek, které Matt hraje, a fialová stuha, která je symbolem boje proti chorobě nespecifických střevních zánětů, kterou muž trpí.