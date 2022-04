Mužovo tetování ženy při orgasmu mi připomíná jeho zálety, říká partnerka

Kdyby prý měla Cher na stupnici od jedné do deseti zhodnotit, jak moc jí tetování irituje, zvolila by jedenáctku. „Od začátku se mi nelíbilo, jak ta žena vypadá. Když jsem se však před osmi lety dověděla, že to je konkrétní žena z Davidovy minulosti, dostalo se to mimo jakákoli měřítka,“ líčila Cher.

„Kdysi jsem býval trochu záletník,“ doznával se David. A nejen to, podle své ženy byl i zdatným hercem a lhářem, své tehdejší přítelkyni nejenže nevyzradil, že má na paži její nejlepší kamarádku, dokázal jí dokonce namluvit, že to je ona sama.

Tattoo Fixers Extreme Pořad Tatoo Fixers Extreme vysílá TV Óčko každý čtvrtek v 11:00, reprízu pak ve 22:00.

Jenže Davidova záletnická minulost není jediná pikantnost jejich vztahu. Další tatérům pořadu partnerská dvojice vyjeví, když objasní, jak se vlastně dali dohromady. Po čtrnácti letech se prý potkali na Facebooku. A předtím? Předtím se prý znali, protože jsou příbuzní – bratranec a sestřenice, ale naposledy se viděli někdy ve čtrnácti letech.

Hned však ujišťují, že to je legální. A sázejí silný argument: „Naším mottem je, že je-li to v pořádku u královské rodiny…“

Pro příbuzenské krkolomnosti svého vztahu však na tetování nezapomenou. Díky Tattoo Fixers Extreme ho překryje růže a lilie.