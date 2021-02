Fotbalový hrdina mě zradil. Místo něj chci tetování Ježíše, žádal mladík

„Vstoupil mi do života, měl všechno – sílu, moc, odvahu. Byl to můj hrdina, člověk, ke kterému jsem vzhlížel, kterého jsem uctíval,“ doznával upřímně. A dodával, že proto se ho rozhodl nechat si vytetovat. A nebylo to prý jen tak: „Bolest to byla příšerná, ale kvůli lásce k tomu člověku jsem to přečkal.“

Jenže přišlo trpké vystřízlivění. Jeho idol Dimitri Payet se rozhodl klub West Ham United opustit a vrátit se do rodné Marseille. „Otočil se ke mně a všem ostatním zády. Opustil nás,“ líčí Alex.

A dodává, že stejně jako to poznamenalo jeho duši, zanechal fotbalistův odchod stopy na jeho těle: „Připomínku toho zrádce mám přece na kůži.“

Místo něj by na své tělo rád nechal vstoupit Ježíše. „Jsem věřící člověk, jsem nábožensky založený,“ říká a vysvětluje, že důvodem je jeho těžce nemocný bratr, nad nímž prý bdí někdo „tam nahoře“.