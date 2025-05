Část 1/4

Toto penis nepochybně je. Co má na Tapisérii z Bayeux značit?

Než umělecké dílo znázorňující normanskou invazi do Anglie a to, co jí předcházelo, představíme, vyložme intenzitu a povahu vědeckého zájmu o onu tkaninu. „Počítal jsem penisy na Tapisérii z Bayeux a nelituji,“ hlásí na portálu HistoryExtra oxfordský historik George Garnett. Článek upřesňuje, že se pohlavním údům na uměleckém díle věnoval šest let.

Svá první zjištění sdělil svému vědními oboru i celému světu již v roce 2018. Dosavadní vědě tehdy vyčetl, že penisy na tapisérii před ním nikdy nesečetla. Vypočítal, že na zobrazení je celkem třiadevadesát pohlavních údů. Osmaosmdesát patří koním, čtyři mužským postavám. Plus jeden šourek. Penis, který k němu patří, je diskrétně skrytý za násadu válečné sekery. A ještě navíc se zdá, že dalším viditelným penisem je vybaveno tělo zabitého vojáka.

Několik málo koňských penisů a všechny čtyři mužské, o nichž není sporu, jsou v erekci. Žádný jiný tvor na tapiserii penis nemá, ani pes, ani jiné zvíře. Kdo a proč na dílo, které zachycuje vítězství Normanů vedených Vilémem nad Angličany v čele s Haroldem II., pohlavní údy vyvedl? Garnett nabídl hypotézy, jeho pečlivý zájem tehdy vzbudil senzaci v médiích. Takovou, jakou historické práce obvykle obcházejí. Pochopitelně: tapiserie plná penisů, hříšný středověk a rozmarní dějepisci!

Nyní se celá věc připomněla podruhé. Díky jinému historikovi, který Tapiserii z Bayuex zasvětil dlouholetou pozornost, Christopheru Monkovi. Uznávaný expert totiž tvrdí, že na tkanině našel – čtyřiadevadesátý penis. Má se jím chlubit jeden z válečníků.

Ocitli jsme se tedy v situaci zásadního sporu.