náhledy
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král Charles XII. tvář. Jeho smrt na bojišti u Fredrikstenu v roce 1718 však stále halí tajemství. Byť díky projektu víme o střele, jež mu proletěla hlavou, víc.
Autor: Profimedia.cz
Cílem vědeckého týmu, který vedl Cicero Moraes, bylo jak rekonstruovat vladařovu tvář, tak zachytit trajektorii střely, která ho zabila. S pomocí forenzních metod a 3D technologií.
Autor: Profimedia.cz
Studie doložila, že střela při obléhání pevnosti Fredriksten vnikla do jeho lebky na levé straně, prolétla jí téměř „vzorně“ přímo, aby ji opustila na pravé straně.
Autor: Profimedia.cz
Kdo však fascinujícího, inteligentního, přísného, fanatického, avšak leckdy nebetyčně riskujícího vojevůdce, jehož Voltaire nazval Lvem severu, zabil, zůstává tajemstvím. To studie odhalit nedovedla.
Autor: Profimedia.cz
Vyšla střela z řad vojska dánsko-norského svazu? Nebo ho zabil někdo z jeho vlastní armády? Švédů, kteří mohli mít na jeho smrti zájem, bylo mnoho: Řadoví vojáci, kteří už nechtěli bojovat. Jeho nevlastní bratr, který se po jeho smrti zmocnil trůnu jako král Frederick I. Bohaté vrstvy, které si stěžovaly na vysoké daně.
Autor: Profimedia.cz
Rysy královy tváře však výzkum odhalil. Jedním z nejzřetelnějších bylo, že jeho horní sanice ustupovala dozadu, výraznější byla spodní. Švédský král měl předkus.
Autor: Profimedia.cz
Tady je Charles XII. (sedí zraněný na zemi) s ukrajinským kozáckým vojevůdcem Ivanem Mazepou.
Autor: Profimedia.cz
Králi se přezdívalo Švédský meteorit, kvůli rychlosti a razanci, s nimiž kormidloval svá vojska.
Autor: Profimedia.cz
Osudným se mu stal vpád na norské území. Smrt dostihla Lva severu 30. listopadu 1718, když se svými 40 tisícovkami mužů obléhal Fredriksten. Tento snímek je z jeho exhumace v roce 1917.
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