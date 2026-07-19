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Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila
Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....
Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru
Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
Bez nohou sedl znovu do stíhačky. Příběh opravdového sovětského hrdiny Maresjeva
Sovětská propaganda z něj dokázala udělat světovou literární hvězdu. Příběh opravdového člověka o pilotovi Alexeji Petroviči Maresjevovi, jehož sestřelili nacisté, on se však i bez nohou dokázal k...
Měl předkus. Švédský král dostal tvář, jeho smrt je stále záhadou
Jeho kariéra byla velkolepá, byl schopným politikem, především však mistrovským vojevůdcem. Válčením strávil polovinu svého života, o který ho nakonec připravilo. Nyní dostal díky vědě švédský král...
Mladí řidiči neumějí předvídat, zkušenější si myslí, že je nic nepřekvapí, líčí záchranář
Spěch je jedním z velkých rizik za volantem a bohužel i častá příčina neštěstí, připomíná Karel Kirs z pražské záchranné služby. Kdy už airbag nemusí být pomocník? A co se u záchranné služby změnilo...
V brazilských pralesích hledal Fawcett bájnou Atlantidu. Víra ho stála život
Proslavil se jako neohrožený badatel. Percy Fawcett byl legendou a jeho osudy připomínají Indiana Jonese. Zmapoval oblasti Jižní Ameriky, přežil v divoké džungli, získal pověst jednoho z největších...
Velmi ortodoxní metal: pravoslavný kněz hraje pekelně nebeskou hudbu
Majestátní bílý vous, dlouhá róba vlající přes statnou postavu, řecký ortodoxní kříž na krku, růženec v ruce. Důstojný, vážný vzhled. A davy příznivců. K pravoslavnému otci Dionysiovi Tabakisovi však...
Město duchů u Balatonu děsí i láká: sovětské vojenské město pohlcuje příroda
Malá Moskva, Zakázané město anebo též v narážce na černobylskou radioaktivní zónu Maďarské Pripjať. Tak se říká opuštěnému vojenskému areálu v západním Maďarsku, v župě Veszprém. Oblast u Balatonu,...
Zlověstná kovová bedna. FBI před půl tunou dynamitu kasino neochránila
Byla to podivná kovová bedna. V srpnu 1980 ji objevili zaměstnanci kasina u Lake Tahoe. Brzy se ukázalo, že je to jedna z nejsofistikovanějších bomb, jaké kdy byly ve Spojených státech sestrojeny....
Znamená nevěra konec? Studie zjistila, co rozhodne o záchraně vztahu
Je to jeden z nejdestruktivnějších momentů, které může vztah zažít. Na jedné straně přináší trauma, pocit zrady, úzkosti, na druhé stud, pocit viny. Musí však nevěra znamenat zhroucení vztahu?...
Muže bodla 193krát, prý se bála, že je živý. Soud jí to neuvěřil, dokázal sexuální hru
Přesně stotřiadevadesátkrát Susan Wrightová, plachá modrooká matka dvou malých dětí, bodla svého muže v manželské posteli, než ho zakopala na zahradě jejich domu na předměstí amerického Houstonu.
Italský Černobyl: únik dioxinu korporace tajila, mezitím znetvořil děti
Nikoho nevarovala, katastrofu se snažila utajit. Nejméně po sedm dní mlčela korporace Givaudan o tom, že z její lombardské továrny ICMESA unikl jedovatý dioxin. Další týden trvalo, než začala...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny
Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou...
Mafie vám vezme duši. Já si ji vzala zpět, říká bývalá gangsterská královna
Její život je unikum. Když zastřelili jejího muže, šéfa černošské mafie, jednoduše převzala drogový byznys. Řídila jednu z největších distribučních sítí prodeje kokainu a heroinu na světě. A dovedla...