Není to jen oblečení, které prozrazuje, kdo jsme a co máme rádi. Ale také to, jaké boty nosíme, je vizitka, na které bychom si měli dávat záležet. Podle pražských ševců a designérů nejsou boty na míru přehnaný luxus, ale důkaz, že si vážíme poctivého řemesla a chceme opravdovou kvalitu.