Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze 14. února 1929 byl spektakulární masovou vraždou. Takto ho viděla oficiální rekonstrukce vyšetřujících orgánů.
Autor: Getty Images
A toto je fotka místa činu. Sedm obětí, buď byly součástí zločinecké organizace North Side Gang, nebo se motaly kolem ní, bylo popraveno metodicky, pečlivě.
Autor: Profimedia.cz
Kati je při předstírané policejní razii postavili ke zdi, střelami je pokropili ve třech vlnách: směřovaly na hlavy, hrudníky, břicha. Sedmdesát výstřelů ze samopalů, jedna z brokovnice. Další rány z brokovnice pro jistotu. Tak výjev zachytil list The Chicago Tribune.
Autor: Profimedia.cz
Valentýnský masakr se zapsal do dějin amerického organizovaného zločinu. Odehrál se přitom v kontextu zápolení North Side Gangu a kriminální firmy Chicago Outfit, v jejímž čele stál Al Capone. To je on.
Autor: ČTK
Širším pozadím jatek, která nebyla nikdy přesně vysvětlena, byla prohibice. Otevřela ilegální byznys, v němž působily oba gangy. Jako konkurenti, někdy partneři, většinou jako nepřátelé. Dav obhlíží místo, kde nechal Al Capone zabít člena gangu North Side, rok 1926.
Autor: Getty Images
Toto je šéf North Side Gangu pan George „Bugs“ Moran. Právě ten měl být hlavním terčem masakru na svatého Valentýna.
Autor: Profimedia.cz
I on se měl účastnit osudné schůzky na této adrese, v garáži na North Clark Street 2122 (foto je z pozdější doby, nápis hlásá: „Tady se to stalo“).
Autor: Getty Images
Čtrnáctého února roku 1929 do ní přišlo sedm mužů, po nich do garáže vešli dva fiktivní policisté a další Caponeho nájemní vrazi. „Bugs“ Moran se nedostavil, vyplašilo ho policejní auto, které měl poblíž vidět, proto šel za roh na kafe.
Autor: Profimedia.cz
Měl štěstí. Tito hoši ne. Toto je „Gorilla Al“ Weinshank, Moranův muž, majitel baru Alcazar. Do masakru se mohl propsat fakt, že ho s Moranem pojila fyzická podoba i vkus na obleky.
Autor: Getty Images
Tady je kromě Weinshanka Adam Heyer, obchodní manažer a účetní gangu North Side. A John May, někdejší specialista na trezory a mechanik gangu.
Autor: Profimedia.cz
Albert Kachellek aka James Clark byla vysoká šarže, Moranova pravá ruka. Frank a Peter Gusenbergovi byli Moranovi muži na špinavou práci. Na fotkách nám schází nešťastník Reinhardt H. Schwimmer, docela všední optometrista, jehož vzrušovalo poflakovat se poblíž gangu. Riskoval a doplatil na to.
Autor: Profimedia.cz
Finta s policejními převleky na společnost sedmi mužů z podsvětí evidentně zafungovala. Všichni se poslušně seřadili u zdi.
Autor: Profimedia.cz
Šest rozstřílených mužů zemřelo hned, Frank Gusenberg (vpravo, vlevo je jeho bratr Peter) se dožil příjezdu policistů. „Nikdo… nikdo na mě nestřílel,“ odmítl odpovědět policii, co se stalo.
Autor: Getty Images
Tato fotka je z pohřbu bratrů Gusenbergových. Jistě můžeme počítat, že většinu lidí, kteří se s nimi přišli rozloučit, pojily s gangem North Side více nebo méně pevné nitky.
Autor: Getty Images
Kdo však střílel? Policie to nikdy nezjistila. Za Valentinský masakr, jeden z nejkrvavějších počinů organizovaného zločinu oné doby ve Spojených státech, nebyl nikdo nikdy odsouzený.
Autor: Getty Images
Burke však za něj nebyl nikdy odsouzený. Pro policii bylo jistější poslat ho do vězení na doživotí za jiný případ, za zastřelení policisty.
Autor: Profimedia.cz
Podezřelý byl i Jack „Machine Gun“ McGurn, jeden z nejpracovitějších nájemných zabijáků, vrah s velkolepou pověstí. A Caponeho caporegime, poručík
Autor: Getty Images
S největší pravděpodobností však v garáži úřadoval tento muž. Fred „Killer“ Burke. Nájemný zabiják z irsko-amerického gangu Egan’s Rats ze St. Louis. Byl známý tím, že policejní převlek používal. A především, v prosinci 1929 u něj policie našla mimo jiné dva samopaly a brokovnici – a testy ukázaly, že to byly zbraně použité při valentýnském masakru.
Autor: commons.wikimedia.org, Creative Commons
Jenže McGurn měl své „blonďaté alibi“. Svědectví své přítelkyně herečky Louise Rolfe, že s ním v době masakru byla v hotelovém pokoji.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz
Svědectví McGurna ochránilo před státní spravedlností, před mafiánskou pomstou však ne. Ne sedmileté výročí valentýnského masakru byl zastřelený. Tři útočníci u jeho těla pohodili valentýnskou pohlednici. Aby se motiv nedal vykládat mylně.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz
Policie kvůli masakru prověřovala a obvinila i Caponeho hochy Johna Scaliseho (na snímku), dalšího činorodého nájemního zabijáka, a Alberta Ansalmiho. Kvůli nedostatku důkazů je musela nechat. O několik týdnů později je (a dalšího Caponeho mafiána Joea Giuntu) rozstřílel. Za vraždami mohl stát gang North Side, sicilská mafie nebo Al Capone, který v nich údajně odhalil zrádce. Nevíme.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz
A toto je pak Fred Goetz. Jako jednoho z protagonistů masakru ho pro FBI uvedl jiný mafián.
Autor: commons.wikimedia.org, Profimedia.cz
Výzkumníci, spisovatelé, badatelé valentýnský masakr spojují i s tímto mužem, pozdějším velkým esem americké mafie Tonym Accardem. On sám se tím ostatně chlubil, jak měly zachytit tajně pořízené policejní nahrávky.
Autor: commons.wikimedia.org, ČTK
Pravdou je, že po uvěznění Al Caponeho za daňové úniky se Accardo začal propracovávat do čela Chicago Outfit. Zůstal v něm vlastně po celý svůj život, na mafiána dlouhý. Accardo zemřel až v roce 1992, postupně se dopracoval k legálnímu podnikání. Ve vězení strávil všehovšudy jednu noc. Foto z roku 1982
Autor: commons.wikimedia.org, ČTK
Na závěr se ještě vrátíme do chicagské garáže. Abychom připomněli přeživšího svědka masakru – pejska Highballa. Patřil Mayovi a jatka přestál uvázaný u auta. Policisté (na snímku obhlížejí místo činu) ho našli živého. Nakonec se stal obětí masakru i on. Podstoupil takové trauma, že ho policie musela nechat utratit.
Autor: ČTK