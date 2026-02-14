|
OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu
OBRAZEM: Bohyně sex-appealu. Carol Doda uhranula ňadry a topless tancem
Platinové vlasy, podmanivý pohled, působivá ňadra. Posléze, po mnoha silikonových dávkách, stále působivější. Carol Doda byla bohyní burlesky. Královnou skandálnosti. Kráskou, která způsobila velkou...
Zimní olympiáda nese kromě slávy dluhy, které zpravidla nezmizí se sněhem
Od olympiády si pořadatelé slibují prestiž, pozornost celého světa, impuls regionální ekonomice. Realita bývá o dost méně oslnivá: rozpočty se násobí, dluhy přetrvávají a finanční zisk zůstává spíše...
Cíl je závislost. Průmyslové potraviny se podobají víc cigaretám než jídlu
Firmy je vyrábějí tak, aby na nich u konzumentů podpořily závislost. Ultrazpracované potravinové výrobky mají víc společného s cigaretami než se zeleninou a ovocem, shrnuje studie.
KVÍZ: Faustův dům i pekelný kočár v ulicích: Znáte všechny pražské legendy?
Praha není jen město věží, je to také město příběhů. Golem, Faustův dům, orloj a další místa mají svoje pověsti, které se vyprávějí už po generace. Vyzkoušejte si v kvízu, jak dobře znáte tajemnou...
Krása přírody hodně zblízka. Soutěž nabízí majestátní můru i poezii s vlky
Dovede nahlédnout do nitra přírody. Ocenit její protagonisty, kteří by našim očím unikli. Přiblížit se k těm, jejichž ostražitost je bariérou. Soutěž Close-Up Photographer of the Year nabízí i v...
Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?
Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...
Ztraceni v tajze. Američtí piloti přežívali na mechu a žábách, zachránilo je zrcátko
Zázrak přežití v divočině z roku 1944. Čtyřicet dnů téměř bez ničeho bloudili v pralese, jedli žáby, žížaly a mech. Nakonec jim pomohlo zrcátko. Ukončilo velkou záchrannou akci Rusů, kteří je hledali...
Tupé nože, povinné pohorky a tisíce kamer. Kde končí bezpečnost a začíná buzerace
Náš život je plný rizik. Lze je omezit, či snad dokonce eliminovat? Nebo se s tím musíme naučit žít? Nad tím, zda je možné vybudovat společnost, ve které se budeme cítit zcela bezpečně, se zamýšlí...
Je téměř jisté, že nás čekají nové nemoci, mohou mít devastující účinky, říká biolog
Země je neuvěřitelně rozmanitá, plná různých živočichů a rostlin, které ji dělají bohatou a krásnou. Některé druhy však postupně mizí, a i když se objevují i nové, tempo vymírání je tak rychlé, že si...
Porno škodí, ale jen některým, říká studie. Patříte mezi ně?
Není škodlivá sama o sobě, automaticky. Pornografie ubližuje jen některým lidem, kteří si ji dopřávají. A kritériem není kvantita. Zda nám porno bude škodit, nezávisí na tom, jak ho konzumujeme...
Lidský chameleon vraždil své ženy a děti a zavíral je do sudů. Aby mohl stále mizet
Kolik životů může prožít jediný člověk pod falešnými identitami? A kolik životů musí zmařit, aby svou vylhanou existenci utajil? Lidský chameleon Rasmussen je ojedinělým případem kriminalistiky. Jeho...
Pohřbení zaživa unikla. Paní Kaprovou stihl za milostné spiknutí přesto strašlivý trest
Její poprava patří k nejkrutějším exekucím vykonaným v českých zemích na společensky vysoce postavené ženě. Nebývalo zvykem mrskat urozené dámy veřejně a nahé ani jim stínat hlavy jako Anně Marii...