OBRAZEM: Mafiánský svatý Valentýn: tady jsou jeho postavy, pozadí i místo činu

Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest útočníků, dva z nich v převlečení za policisty. Žádný odsouzený. Vítěz? Gangster Al Capone. Chicagský valentýnský masakr ze 14. února 1929 byl spektakulární masovou vraždou. Takto ho viděla oficiální rekonstrukce vyšetřujících orgánů.
Dva samopaly, dvě brokovnice. Sedm rozstřílených těl u zdi. Čtyři až šest... A toto je fotka místa činu. Sedm obětí, buď byly součástí zločinecké organizace... Kati je při předstírané policejní razii postavili ke zdi, střelami je pokropili... Valentýnský masakr se zapsal do dějin amerického organizovaného zločinu.... Širším pozadím jatek, která nebyla nikdy přesně vysvětlena, byla prohibice.... Toto je šéf North Side Gangu pan George „Bugs“ Moran. Právě ten měl být hlavním... I on se měl účastnit osudné schůzky na této adrese, v garáži na North Clark... Čtrnáctého února roku 1929 do ní přišlo sedm mužů, po nich do garáže vešli dva... Měl štěstí. Tito hoši ne. Toto je „Gorilla Al“ Weinshank, Moranův muž, majitel... Tady je kromě Weinshanka Adam Heyer, obchodní manažer a účetní gangu North... Albert Kachellek aka James Clark byla vysoká šarže, Moranova pravá ruka. Frank... Finta s policejními převleky na společnost sedmi mužů z podsvětí evidentně...

