Nevěsta vytáhla zpod šatů pistoli a zahájila legendární zátah na dealery

Městečko Flint ve státě Michigan se dříve nedalo nazvat zrovna semeništěm zločinu. Podobně jako okolní okresy vcelku slušně profitovalo z rozjetého automobilového průmyslu. Po druhé světové válce se v tamních fabrikách rodila většina z amerických chevroletů a buicků, jednotlivé výrobní divize společnosti General Motors tu slušně expandovaly.

Změnila to až vleklá recese v osmdesátých letech, která přispěla k nárůstu nezaměstnanosti. Když pak v roce 1986 ohlásila automobilka plánované uzavření sedmi továren, propadl se celý region do hluboké krize. Ekonomické i společenské. A profitovat z ní začaly kriminální organizace. Do takové míry, že již o rok později mohl magazín Money nazvat město Flint „tím nejhorším místem k životu v USA“.