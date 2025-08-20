Premium

Získejte všechny články
jen za 99 Kč/měsíc

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

Autor:
K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich biologických hodin. A uspěl. Studie našla tři pomocníky, kteří významně pomohou zdravému stárnutí.

Omega-3 mastné tuky fungují. | foto: Profimedia.cz

Práce, která vyšla v magazínu Nature Aging, se zakládá na největší evropské studii zdravých lidí nad sedmdesát let DO-HEALTH. Ta již přinesla optimistické výsledky. Vědecké týmy z ní zjistily, že omega-3 mastné kyseliny dovedou snížit míru infekcí až o 13 procent. A že spolu s vitamínem D a cvičením mohou snížit riziko invazivní rakoviny o 61 procent, jak uvedla vedoucí výzkumu Heike A. Bischoff-Ferrari serveru MedicalNewsToday.

Proto se s kolektivem rozhodla zjistit, zda ony terapie zvládnou rovněž zpomalit biologické stárnutí. „Studovali jsme přitom nejhodnověrnější molekulární markery biologického věku, epigenetické hodiny,“ vyložila. Testy, k nimž její tým sáhl, sledují chemické změny v molekulách DNA, dovedou tak poměřit chronologické a biologické stárnutí.

Vůbec poprvé tak věda zjistila, jak citlivě metoda, a lidské tělo, reaguje na aplikované intervence. Ty byly tři. Pokus svým účastníkům a účastnicím aplikoval omega-3 mastné kyseliny, konkrétně jimi byly ty, které pocházely z mořských řas, v dávce jeden gram denně. Na menu byl rovněž vitamín D, v porci dva tisíce IU za den. A nakonec silový trénink, třicet minut třikrát týdně, vypočítává server LabOnline. Ony intervence mužům a ženám nabídl pokus celkem v osmi kombinacích.

Tři cesty ke zdravému stárnutí

Výsledky jsou přelomové, míní Steven Horvath z Altos Labs a jeden z autorů epigenetických hodin. Suplementace omega-3 mastných kyselin snížila biologické stárnutí téměř o čtyři měsíce, bez ohledu na věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti. A kombinace omega-3 mastných kyselin, vitamínu D a silového cvičení se ukázala být ještě efektivnější, uvádí server Futurity.

„Výsledky rozšiřují naše předchozí zjištění ze studie DO-HEALTH, podle nichž měla v tříletém období kombinace těchto tří faktorů nejvyšší dopad na snížení rizika rakoviny a prevenci předčasné sešlosti věkem. Nyní jsme seznali, že to platí i pro zpomalení procesu biologického stárnutí,“ cituje Bischoff-Ferrari server SciTechDaily. Vědkyně upozorňuje i na limity své práce. Vzorek zahrnoval pouze obyvatele a obyvatelky Švýcarska a pro měření biologického věku neexistuje zlatý standard. Dodává však, že její tým použil ty nejmodernější a nejoceňovanější epigenetické hodiny. A že v budoucnu plánuje do analýzy zařadit i obyvatele z Německa, Francie, Rakouska, Portugalska.

Geriatr Kenneth Koncilja však na serveru LiveScience říká, že zjištění studie další výzkumy zřejmě potvrdí. „Kouře je tolik, že je odůvodněné předpokládat, že za ním bude oheň,“ říká. A vysvětluje, jak konkrétně, jakým mechanismem mohou aplikované terapie pomáhat. Jedním z motorů rychlého stárnutí je zánět, a omega-3 mastné kyseliny i vitamín D mají doložené protizánětlivé účinky. Oba suplementy navíc snižují oxidační stres, a to může zpomalovat stárnutí buněk. Silový trénink nás chrání před ztrátou svalové hmoty, udržuje zdravý metabolismus a zdravý mozek. Rovněž dokáže omezovat následky chronických nemocí a udržovat zdravou DNA.

„Všímáme-li si rakoviny, víme již, že vitamín D redukuje nekontrolovaný růst buněk, omega-3 mastné kyseliny snižují zánětlivost, cvičení způsobuje odumírání rakovinových buněk,“ doplnila Bischoff-Ferrari.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

Prodlouží život. Studie našla tři pomocníky proti stárnutí. I proti rakovině

K dispozici měl téměř osm set lidí, bylo jim přes sedmdesát let. Mezinárodní výzkumný tým je sledoval po tři roky. Ovšem nejen to, kombinací několika intervencí se snažil zpomalit chod jejich...

20. srpna 2025

Neměl jsem se ženit. Druhou mojí největší chybou bylo vraždění, říká zabiják penzistů

Premium

První polovina roku 1990, čtyři vraždy penzistů na Havířovsku. Hlavní podíl na mordech nesl rodák z východního Slovenska Ondrej Gažik (*1954), který měl v té době za sebou už deset nepodmíněných...

19. srpna 2025

Sexuálně i obecně spokojenější. Mezi singles se jednomu pohlaví daří lépe

Je to stále častější fenomén: bez partnera nebo partnerky žije víc a víc lidí. Jenže o tom, jak spokojeně, víme málo. Aktuální studie zjišťovala, zda single stav vyhovuje spíš mužům, nebo ženám. Byla...

19. srpna 2025

Varan komodský a jiné zázraky. Fotografická soutěž oslavuje oceán

Nahlíží na něj z mnoha perspektiv, z hladiny, z hlubin, z dronů, z pobřeží. Oceánský život zachycuje v mnoha jeho dimenzích. Ukazuje nespoutanost, krásu a sílu. Připomíná jeho propojení s lidmi....

18. srpna 2025

Psanci Jesse James a Billy the Kid i brutální Apači. Divoký západ byl jiný, než líčí literáti

Premium

Asi žádná jiná epocha neinspirovala tolik romanopisců, filmařů, kreslířů či hudebníků než krvavý příběh dobývání Divokého západu. Byl plný svobodomyslnosti, proradnosti, vášnivosti i statečnosti a...

17. srpna 2025

Nejpodivnější válečné tajemství: v irském táboře žili zajatí Němci společně s Brity

Premium

Mohli chodit do hospody i tancovat, chodili s místními dívkami, ženili se, studovali, sportovali, jezdili na koni a brali hezký plat. V Irsku se žilo britským a německým zajatcům za druhé světové...

16. srpna 2025

Na španělskou vesnici spadly americké vodíkové pumy. Jednu hledali měsíce

Premium

Mezinárodních incidentů, na něž nemohou být Spojené státy americké hrdé, se během studené války odehrála řádka. Událost ze španělského Palomares k nim patří. Na rybářskou vesnici totiž po letecké...

15. srpna 2025

Dlouhé stáří bez chorob: jeden návyk je nejúčinnější, říká expert

Zdravé staré lidi, kteří se dočkali svých osmdesátých let bez jediné chronické choroby, zkoumá po dvacet let. Ve své knize odhaluje, jaký klíč k takovému stáří je, podle vědeckých důkazů. Nazývá ho...

14. srpna 2025

Drcená mumie jako lék. Jeho příběh je napínavá historie plná omylů

Od dvanáctého do sedmnáctého století to byl jeden z běžných medikamentů evropských apatyk. Prášek z balzamovaných těl měl léčit doslova všechno, včetně erektilní dysfunkce. Zájem byl tak velký, že v...

13. srpna 2025

OBRAZEM: Pok-ta-pok. Nejstarší kolektivní míčová hra světa znovu ožívá

Byl to sport, ale nejen. Hra pok-ta-pok byla rovněž rituálem, symbolizovala pohyb Slunce a cyklus života a smrti. Oslavovala důležité mezníky roku. Urovnávaly se jí spory místo válčení. A někdy se po...

12. srpna 2025

Mamon, drogy a sex. Thajské mnichy špiní pikantní skandály, zasahuje policie i král

Premium

Mamon, drogy a sex. V zemi zasvěcené buddhismu dostává toto náboženství rány. Thajští mniši zapomínají na striktní pravidla, podle kterých mají žít, píše Magazín Víkend DNES.

11. srpna 2025

Kalendář Pirelli s českou stopou. Představí i Evu Herzigovou

Provokativní scény, úchvatné modelky, ambiciózní koncept. Kalendář Pirelli pro rok 2026 dal nahlédnout do momentů svého vzniku. Jeho fotograf Sølve Sundsbø před objektiv uvedl například...

11. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.