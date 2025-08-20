Práce, která vyšla v magazínu Nature Aging, se zakládá na největší evropské studii zdravých lidí nad sedmdesát let DO-HEALTH. Ta již přinesla optimistické výsledky. Vědecké týmy z ní zjistily, že omega-3 mastné kyseliny dovedou snížit míru infekcí až o 13 procent. A že spolu s vitamínem D a cvičením mohou snížit riziko invazivní rakoviny o 61 procent, jak uvedla vedoucí výzkumu Heike A. Bischoff-Ferrari serveru MedicalNewsToday.
Proto se s kolektivem rozhodla zjistit, zda ony terapie zvládnou rovněž zpomalit biologické stárnutí. „Studovali jsme přitom nejhodnověrnější molekulární markery biologického věku, epigenetické hodiny,“ vyložila. Testy, k nimž její tým sáhl, sledují chemické změny v molekulách DNA, dovedou tak poměřit chronologické a biologické stárnutí.
Vůbec poprvé tak věda zjistila, jak citlivě metoda, a lidské tělo, reaguje na aplikované intervence. Ty byly tři. Pokus svým účastníkům a účastnicím aplikoval omega-3 mastné kyseliny, konkrétně jimi byly ty, které pocházely z mořských řas, v dávce jeden gram denně. Na menu byl rovněž vitamín D, v porci dva tisíce IU za den. A nakonec silový trénink, třicet minut třikrát týdně, vypočítává server LabOnline. Ony intervence mužům a ženám nabídl pokus celkem v osmi kombinacích.
Tři cesty ke zdravému stárnutí
Výsledky jsou přelomové, míní Steven Horvath z Altos Labs a jeden z autorů epigenetických hodin. Suplementace omega-3 mastných kyselin snížila biologické stárnutí téměř o čtyři měsíce, bez ohledu na věk, pohlaví, index tělesné hmotnosti. A kombinace omega-3 mastných kyselin, vitamínu D a silového cvičení se ukázala být ještě efektivnější, uvádí server Futurity.
„Výsledky rozšiřují naše předchozí zjištění ze studie DO-HEALTH, podle nichž měla v tříletém období kombinace těchto tří faktorů nejvyšší dopad na snížení rizika rakoviny a prevenci předčasné sešlosti věkem. Nyní jsme seznali, že to platí i pro zpomalení procesu biologického stárnutí,“ cituje Bischoff-Ferrari server SciTechDaily. Vědkyně upozorňuje i na limity své práce. Vzorek zahrnoval pouze obyvatele a obyvatelky Švýcarska a pro měření biologického věku neexistuje zlatý standard. Dodává však, že její tým použil ty nejmodernější a nejoceňovanější epigenetické hodiny. A že v budoucnu plánuje do analýzy zařadit i obyvatele z Německa, Francie, Rakouska, Portugalska.
Geriatr Kenneth Koncilja však na serveru LiveScience říká, že zjištění studie další výzkumy zřejmě potvrdí. „Kouře je tolik, že je odůvodněné předpokládat, že za ním bude oheň,“ říká. A vysvětluje, jak konkrétně, jakým mechanismem mohou aplikované terapie pomáhat. Jedním z motorů rychlého stárnutí je zánět, a omega-3 mastné kyseliny i vitamín D mají doložené protizánětlivé účinky. Oba suplementy navíc snižují oxidační stres, a to může zpomalovat stárnutí buněk. Silový trénink nás chrání před ztrátou svalové hmoty, udržuje zdravý metabolismus a zdravý mozek. Rovněž dokáže omezovat následky chronických nemocí a udržovat zdravou DNA.
„Všímáme-li si rakoviny, víme již, že vitamín D redukuje nekontrolovaný růst buněk, omega-3 mastné kyseliny snižují zánětlivost, cvičení způsobuje odumírání rakovinových buněk,“ doplnila Bischoff-Ferrari.