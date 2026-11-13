Zdravější sůl. Chutná stejně, ale chrání srdce i krevní tlak

Upravenou, zdravější sůl představíme, popíšeme, v čem je její přednost. Shrneme mechanismus jejího vylepšení. V galerii si prohlédněte, jaké jsou k ní dostupné alternativy.
Draslík pro kardiovaskulární zdraví: kde ho najdete
Předností soli, jak ji známe, tedy chloridu sodného, je chuť, minusem jsou její dopady na tělo, na zdraví. Přesto si jí dopřává téměř každý mnohem víc, než je doporučený limit, tedy pět gramů denně, zhruba jedna čajová lžička. Místo toho si ženy v Česku dopřávají soli až deset gramů denně, muži až patnáct. Doporučení Světoví zdravotnické organizace se tak překračují až třikrát, uvádí Státní zdravotní ústav.
Apely na omezení solení dlouhodobě nefungují. Selhávají. Proto věda zkouší i alternativní návrhy.
Míří na draslík, podrobně jsme o jeho přínosu psali v tomto článku. „Když máme vysoký tlak, obvykle se dovíme, že máme méně solit. Jenže náš výzkum doporučuje, že doplnit do jídelníčku víc potravy bohaté na draslík, může mít pozitivnější vliv než pouhé omezení soli,“ cituje Anitu Laytonovou, která vliv draslíku zkoumala, portál Medical News Today.
Souvisí to s lidskou evolucí, vždy jsme totiž přijímali víc draslíku než sodíku. Až moderní doba poměr obrátila. „To může vysvětlit, proč mají s vysokým tlakem potíže převážně industrializované společnosti,“ předkládá nástin vývoje její kolegyně Melissa Stadtová.
Právě o draslík se opírá i jiná cesta, jak se dobrat účinné prevence vysokého tlaku a srdečních potíží. Přesněji řečeno v ní hraje hlavní roli chlorid draselný. I on je solí, jedlou a použitelnou v kuchyni.
Sůl, která omezí chlorid sodný a zčásti ho nahradí chloridem draselným, chutná stejně – a chrání zdraví.