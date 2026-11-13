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Zdravější sůl. Chutná stejně, ale chrání srdce i krevní tlak

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Stejná chuť, tentýž efekt při vaření. Jen mnohem zdravější. Prostá úprava zbavuje sůl negativních účinků na kardiovaskulární zdraví i ledviny. První studie nyní vyčísluje, že ročně by mohla být prevencí milionů úmrtí.
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Upravenou, zdravější sůl představíme, popíšeme, v čem je její přednost. Shrneme mechanismus jejího vylepšení. V galerii si prohlédněte, jaké jsou k ní dostupné alternativy.

Draslík pro kardiovaskulární zdraví: kde ho najdete

Sůl obohacenou o draslík můžeme koupit i v Česku. Sáhnout se však dá též po potravinách, které jsou na draslík bohaté, navíc nám dopřejí i jiné prospěšné látky.
Sestavovat jejich žebříčky bývá ošidné, například mořské řasy, pivovarské kvasnice, šafrán a jiná koření jsou na draslík superbohaté zdroje, těžko je však budeme konzumovat ve velkých porcích. Nenabízíme tedy hitparádu, ale prostě soupisku dvaceti potravin, z nichž si denní příjem draslíku (3 510 gramů) můžete poskládat.
Praktickým zdrojem jsou brambory, pečené ve slupce. Nabídnou 545 miligramů draslíku na sto gramů (NutritionValue.org)
Mezi rekordmany patří sušená rajčata: 3 427 miligramů na sto gramů (NutritionValue.org)
26 fotografií

Předností soli, jak ji známe, tedy chloridu sodného, je chuť, minusem jsou její dopady na tělo, na zdraví. Přesto si jí dopřává téměř každý mnohem víc, než je doporučený limit, tedy pět gramů denně, zhruba jedna čajová lžička. Místo toho si ženy v Česku dopřávají soli až deset gramů denně, muži až patnáct. Doporučení Světoví zdravotnické organizace se tak překračují až třikrát, uvádí Státní zdravotní ústav.

Apely na omezení solení dlouhodobě nefungují. Selhávají. Proto věda zkouší i alternativní návrhy.

Míří na draslík, podrobně jsme o jeho přínosu psali v tomto článku. „Když máme vysoký tlak, obvykle se dovíme, že máme méně solit. Jenže náš výzkum doporučuje, že doplnit do jídelníčku víc potravy bohaté na draslík, může mít pozitivnější vliv než pouhé omezení soli,“ cituje Anitu Laytonovou, která vliv draslíku zkoumala, portál Medical News Today.

Souvisí to s lidskou evolucí, vždy jsme totiž přijímali víc draslíku než sodíku. Až moderní doba poměr obrátila. „To může vysvětlit, proč mají s vysokým tlakem potíže převážně industrializované společnosti,“ předkládá nástin vývoje její kolegyně Melissa Stadtová.

Právě o draslík se opírá i jiná cesta, jak se dobrat účinné prevence vysokého tlaku a srdečních potíží. Přesněji řečeno v ní hraje hlavní roli chlorid draselný. I on je solí, jedlou a použitelnou v kuchyni.

Sůl, která omezí chlorid sodný a zčásti ho nahradí chloridem draselným, chutná stejně – a chrání zdraví.



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