Úzké hrdlo světového obchodu. Jedna loď a jeden průplav podtrhly křehkost globálního obchodu. Sofistikovaná výrobní a logistická propojení, kolosy převážející tuny zboží, to vše ochromilo jedno plavidlo, které uvázlo napříč přes vodní cestu. Od nehody lodi Ever Given v Suezském průplavu uběhlo právě pět let.
Gigant o 400 metrech délky a 59 metrech na šířku se mezi břehy zapříčil 23. března 2021. Jeho příď se pootočila doprava zřejmě kvůli větrným poryvům při písečné bouři.
Zdůraznila, jak významný dvě stě metrů široký umělý průplav pro světový obchod je.
Denně průplavem projede na padesát lodí, transporty skrze něj dosáhnou na dvanáct procent světového obchodu. Ever Given to vše zastavila. Takto monumentálně vyhlížela z egyptského břehu.
Podle serveru Port Economics Management čekalo nakonec na obou stranách průplavu přes 430 lodí.
Stálo to skoro deset miliard dolarů denně. To vše způsobila jedna jediná nehoda.
Desítky lodí byly přesměrovány na trasu kolem Afriky, to dopravu samozřejmě prodloužilo a zdražilo.
Jen společnost Maersk Line podle studie Univerzity Göteborg přišla o téměř devadesát milionů dolarů.
Svět obletěly fotky, z nichž se zdá, že ohromnou kontejnerovou loď nakonec vysvobodil jeden jediný bagr ze břehu, ale na záchranných operacích se podílelo přes tucet remorkérů a sacích bagrů.
Bylo potřeba přerozdělit váhu paliva a zátěže na znehybněné lodi, odstranit písek a bahno zpod přídě i zádě.
Zablokování Suezského průplavu znamenal šok pro dodavatelské řetězce. Obchodníkům chyběla zboží, výrobcům součástky.
Globální propojenost výroby a obchodu má odvrácenou stranu, připomněla Suezská krize.
Ever Given byla vysvobozena 29. března. Jejího provozovatele čekaly právní pře o odškodnění, ale průplav byl volný. A za pár dní se mohly z Ever Given vykládat bedny i v Anglii.
Zablokování Suezského průplavu samozřejmě upomíná na aktuální krizi kolem Hormuzského průlivu. Jenže parametry obou lokací, jejich významu a následků jejich vyřazení z provozu jsou docela jiné.
Můžeme-li se dopustit zjednodušení, krize v Suezu znamenala, že vám nový iPhone přistane v obchodě o několik dní později, že se zadrhne výroba aut. Jenže Hormuzský průliv dovede zařídit inflaci, protože je tepnou pro transport energií.
Proudí jím na dvacet procent světového obchodu se zkapalněným plynem a pětadvacet procent světové ropy. Proplouvá jím dvě stě až tři sta lodí denně.
Íránské revoluční gardy varovaly lodě, aby průliv nepoužívaly, už 28. února, při začátku americko-izraelského útoku. Druhého března uzavření průlivu ohlásil Írán oficiálně.
Dopady jsou o to destruktivnější, že současně se zatáhla i další dvě úzká hrdla světového obchodu, samotný Suez a Brána slz, průliv Báb-al-Mandab mezi Rudým mořem a Adenským zálivem, zdůrazňuje server Mighty Shipping.
