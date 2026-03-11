|
Pět let od ucpaného Suezu. Nehoda dnes vyhlíží jako příprava na Hormuz
OBRAZEM: Ursula Andressová. 90 let bohyně sex-appealu, pro níž svět oněměl
Proslavila ji póza v bikinách, udělala z ní archetyp sexbomby. Filmovou ikonu. Změnila jí život. Jenže jen proto, že o to usilovala. Jako děvče z dobré rodiny se Ursula Andressová vydala vstříc...
Helmy vedou ke zraněním, nehody způsobuje los, ukazují statistické klamy
Statistika umí být klamavá. Helmy mají chránit naše hlavy, přesto po jejich zavedení vzrostl počet zranění. Nejčastější příčinou úmrtí těhotných žen jsou násilné trestné činy. Připravte se na výběr...
Mám nejmenší penis na světě. Dokažte mi opak, vyzývá Američan
Přinesl mu trápení. To jeho nepatrná velikost mu dala svízelný život, dostal na ni dokonce lékařský certifikát. K věci se však staví srdnatě, chce napomoct osvětě o situaci mužů, jako je on. Pánů s...
Instruktorce nahé jógy se při finálovém výběru podlamovala kolena
V pořadu Naked Warm Up, který populární seznamce předchází, si moderátor Vítek Zach povídal s režisérem a producentem české a slovenské verze show Naked Attraction, Matějem Pichlerem. Poodhalil...
Když kancelářská práce unaví tělo. Na vině může být digitální apnoe
Je to tichý, plíživý, nenápadný problém. Kdo by si ho všiml? Jenže existuje. A je dokonce snadné vysvětlit, proč se odehrává. A pak je již víc než snadné pochopit, jak všední, všudypřítomná ona potíž...
„Osud národa závisí na tom, jak se stravuje.“ Savarin zkoumal jako první chuť jídla
Stojí u Václaváku a dodnes se mu říká Palác Savarin. Za první republiky tam totiž býval proslulý podnik toho jména. Po celém světě jsou luxusní zařízení, jimž půjčil jméno první labužník dějin Jean...
Původ mu byl prokletím. Od smrti Jana Masaryka uplynulo 78 let
Jan Masaryk vstoupil do historie především jako syn Tomáše Garrigua Masaryka a ministr zahraničí, jehož smrt dosud nebyla objasněna. Za pozitivním úsměvem oblíbeného politika a diplomata se však...
Jen tři Slované padli. Vítězství v bitvě u Chlumce upevnilo nezávislost českého státu
Odehrála se před 900 lety a podle historiků patří k významným stavebním kamenům české samostatnosti a svébytnosti. V bitvě u Chlumce dokázali Čechové rozdrtit Němce, kteří je pak začali vnímat jako...
Sliboval, že je dostane mezi hvězdy. Pak vrah z Atlanty děti uškrtil
Jako soudek se střelným prachem, u kterého stačí jen škrtnout zápalkou a skončí to explozí. Takovou atmosférou žila Atlanta od letních prázdnin 1979 až do jara 1981. Černošská předměstí, ovšem žádná...
Kráska a žárlivec. Lidé ve vesnici se divili, že s ním vydrží, vztah se proměnil v horor
Žárlivost je cit, který dokáže rozbušit srdce mnohem prudčeji než láska. O pravdivosti okřídleného výroku se asi každý z nás někdy přesvědčil na vlastní kůži. Žárlivost tak může vést až k opravdovým...
Systém obřího podvodu byl málem legální, ale přešlápl. Jak pan Ponzi okradl Ameriku
Zhruba před sto lety byl jistý Charles Ponzi obviněn ze spáchání „podvodu století“, jak případ nazýval dobový tisk. Jednalo se o dnes již dobře známé letadlo, které se v angličtině označuje jako...
