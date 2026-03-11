Pět let od ucpaného Suezu. Nehoda dnes vyhlíží jako příprava na Hormuz

Úzké hrdlo světového obchodu. Jedna loď a jeden průplav podtrhly křehkost globálního obchodu. Sofistikovaná výrobní a logistická propojení, kolosy převážející tuny zboží, to vše ochromilo jedno plavidlo, které uvázlo napříč přes vodní cestu. Od nehody lodi Ever Given v Suezském průplavu uběhlo právě pět let.
Úzké hrdlo světového obchodu. Jedna loď a jeden průplav podtrhly křehkost... Gigant o 400 metrech délky a 59 metrech na šířku se mezi břehy zapříčil 23.... Velmi banální, prostá nehoda měla ohromné dopady. Zdůraznila, jak významný dvě stě metrů široký umělý průplav pro světový obchod... Denně průplavem projede na padesát lodí, transporty skrze něj dosáhnou na... V roce 2021 držela Ever Given průplav v šachu po šest dní. Podle serveru Port Economics Management čekalo nakonec na obou stranách... Stálo to skoro deset miliard dolarů denně. To vše způsobila jedna jediná nehoda. Desítky lodí byly přesměrovány na trasu kolem Afriky, to dopravu samozřejmě... Jen společnost Maersk Line podle studie Univerzity Göteborg přišla o téměř... Svět obletěly fotky, z nichž se zdá, že ohromnou kontejnerovou loď nakonec... Bylo potřeba přerozdělit váhu paliva a zátěže na znehybněné lodi, odstranit...

12. března 2026

11. března 2026

11. března 2026

10. března 2026

10. března 2026

9. března 2026

8. března 2026

8. března 2026

7. března 2026

7. března 2026

6. března 2026

5. března 2026

