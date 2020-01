Suchej únor je šance. Stavím zeď štěstí mezi sebou a alkoholem, říká Honza

Jmenuji se Honza, je mi jednatřicet let a 1. ledna 2020 to byly přesně tři roky, co jsem přestal pít.

Předtím měl každý můj den dva mezníky – první napití se a probuzení se. Co bylo mezi tím, z toho jsem si nikdy moc nepamatoval. Samozřejmě nemohu popřít srandu, kterou jsem si s kamarády a alkoholem užil. Ale těžko vlastně říct, co jsem si užíval víc – jestli kamarády, nebo alkohol.

Pravidelně, o víkendech, jsem začal pít v patnácti letech. Ve třiadvaceti jsem s pitím přestal, bohužel ne napořád. Vydrželo mi to dva a půl roku. Narozeniny mého nejlepšího kamaráda se zdály být důvodem, proč se napít bez pocitu provinění.

Dvě lahve za večer

Stal se z toho start dalšího cyklu. Zprvu jsem měl samozřejmě vše „pod kontrolou“, pil jsem s mírou, jak jsem si myslel, a věřil jsem, že správnou cestou bude pití whisky, kterou mi dovoloval lepší plat. Ta cesta mě za dva roky dovedla do situace, kdy jsem pil téměř každodenně a za večer jsem zvládnul dvě lahve.

Že se propadám do závislosti, jsem poznal, když jsem se poněkolikáté přistihl, jak si nesu na večírek místo jedné lahve whisky rovnou dvě, a přiznal si, že je to proto, abych se o druhou nemusel dělit s ostatními. Poté jsem si připustil, že úplně normální není ani pít whisky s kolou v devět hodin ráno po noční směně. Jenže s jídlem rostla chuť. Whisky jsem pil s přáteli, whisky jsem pil sám, pil jsem ji po noční, abych dobře usnul, pil jsem ji pokaždé, když byla příležitost.

„Asi mám problém,“ jsem si však vážně řekl, až když přišly následky ve formě brutálních kocovin, s nimiž jsem střízlivěl skoro dva dny. Byl jsem unavený, nesoustředěný, agresivní. Jako bych se nemohl pořádně nadechnout. „Měl bych si dát asi pauzu, můj život se točí jen kolem alkoholu a práce, to není dobré,“ řekl jsem si tehdy.

Chuť mám dodnes, ale díky nepití si užívám života

Absťákem jsem se strašil ještě dřív, než jsem ho dostal. Na to, že s pitím seknu, jsem se připravoval asi čtvrt roku. Přesvědčoval jsem se. Začal jsem si promítat všechny ty nejhorší situace svého ztroskotaného života, do kterých mě alkohol zahrabal.

Ty představy mě děsily. A tak jsem začal mezi alkoholem a sebou samým stavět pomyslnou zeď. Stavím ji dodnes. Cihlu po cihle na ni přidávám už tři roky. Je to zeď štěstí.

Co bych vzkázal všem, kdo s pitím plánují přestat? Alkohol nepřehlížejte. Nesmíte se snažit zapomenout, že alkohol existuje, jinak se vám vždycky vrátí jako bumerang. Spousta lidí se též úplně izoluje, jenže to nejde napořád. Nějaký přítel, co však ubližuje jako opravdový nepřítel, si vás vždycky najde a bude se vás snažit zlomit. Například proto, že on sám neuspěl a nechce být alkoholikem sám.

Dodnes polykám při pomyšlení na dobrou whisky sliny. Běžně se mi stává, že mám chuť se opít s přáteli, opravdu takovou tu neuhasitelnou chuť, která mě vede přímo k myšlence: Udělám to! V tu chvíli stojím před svou zdí a chystám se ji přelézt. Jenže hned už taky vidím věci, kterých jsem dosáhl díky nepití. A čím výše na zeď lezu, tím víc si uvědomuju, o co důležitější pro mě jsou. Po chvíli mě chuť přejde, skočím zase dolů a těším se na to, co dalšího se mi povede v životě bez pití. První rok své abstinence jsem nepil ani nealkoholická piva, bál jsem se, aby mě ta chuť nestáhla zpět. Neměl jsem ani kapku alkoholu.

Suchej únor mi dal možnost podělit se s ostatními o svůj příběh – a tím ta zeď mezi mnou a pitím zase o něco povyrostla. Člověk prostě nesmí zapomenout, proč přestal.

Abstinence je každodenní boj. Ale jestli někdo tvrdí, že bez chlastu nemá život smysl, že je to nuda, smysl života ani trochu nechápe. Byl jsem střízlivý na své vlastní svatbě a alkoholem jsem nezapil ani narození svého syna. Díky tomu jsem nepřišel o jediný detail těch nádherných chvil.

Nemyslím si, že je můj příběh zajímavý. Jenže vím, že každý abstinent, ať už přestal jakkoli s jakoukoli závislostí, i lidé, kteří závislosti nikdy nepodlehli, jsou pro ty, kdo se chtějí z její propasti dostat, nataženou pomocnou rukou. Svůj příběh jsem sepsal proto, aby se stal jedním z příkladů, že to jde. Myslím si, že každý z nás má šanci řídit svůj život a rozhodnout se, dokud je ještě čas.