Jak na stres. Důležité jsou tři návyky, říká studie

Psychologická flexibilita je naší zbraní, jak čelit stresu, když už v něm musíme být. Aktuální studie zkoumala, jak k ní dospět. Detekovala tři návyky, které nám ji mají dopřát.

Schopnost konstruktivně adaptovat naše myšlenky, emoce a chování na měnící se situace. Právě tak studie Univerzity Binghamton popisuje psychologickou flexibilitu. Umožňuje nám vyhnout se v napjaté situaci mentálnímu zamrznutí, rigiditě, kdy místo odstupu a chladnokrevného hledání řešení podlehneme panice.

Ustát tlak v klidu, o to jde, popisuje autorka práce Lina Begdache a dává příklad: „Člověk, jemuž uletí letadlo, ale místo paniky se klidně uzpůsobí oné situaci. Pořád se může cítit ve stresu, ale skrze psychologickou flexibilitu s ním svede lépe nakládat. Dokáže situaci lépe nahlédnout, lépe o ní přemýšlet a lépe využít mozkové zdroje, aby stres zvládl.“

Dovede od nepříjemného kontextu, v němž se ocitl, odstoupit, zpracovat emoce a flexibilně konstruktivně reagovat. „Když jsme ve stresu, splýváme se stresem. Žijeme stresem. Psychologická flexibilita znamená udělat pár kroků dozadu a říct si: Cítím se takhle kvůli tomuhle. Co s tím můžu udělat? Identifikovat emoce vám někdy pomůže najít jejich řešení,“ líčí vědkyně.

Jak se však psychologické flexibility dopracovat? Aby to se svým týmem zjistila, vyzpovídala čtyři stovky mladých mužů a žen.

Tři prvky flexibility

Studie se vyptávala na jejich návyky, životní styl, stravování, pohyb. A našla linku k psychologické flexibilitě, která se zase cestou k mentální odolnosti před stresem. Faktory, které psychologickou flexibilitu posilují, jsou tři.

Důležitý je spánek, méně než šest hodin je překážkou. Podstatné je cvičení, aspoň dvacet minut denně. A vyplatí se navyknout si na pravidelné zdravé snídaně, držet bychom se jich měli přinejmenším pětkrát do týdne. Navrch studie doplňuje, že psychologické flexibilitě svědčí užívání rybího tuku, doplňuje server SciTechDaily.

KVÍZ: Vyhrajte holicí strojek Braun: co víte o holení a jeho dějinách?

Soutěž
Braun Series 9 Pro+: moderní technologie, uživatelská přívětivost

Moderní technologie, aktivní přizpůsobení se individuální hustotě vousů, automatická údržba. Holicí strojek Braun Series 9 Pro+ je váš partner pro každodenní používání. Vyhrát ho můžete v našem...

Jak na stres. Důležité jsou tři návyky, říká studie

Stres nás může trápit, ale nemusíme mu propadnout. Pomůže nám psychologická...

Psychologická flexibilita je naší zbraní, jak čelit stresu, když už v něm musíme být. Aktuální studie zkoumala, jak k ní dospět. Detekovala tři návyky, které nám ji mají dopřát.

KVÍZ: Vyhrajte holicí strojek Braun: co víte o holení a jeho dějinách?

Soutěž
Braun Series 9 Pro+: moderní technologie, uživatelská přívětivost

Moderní technologie, aktivní přizpůsobení se individuální hustotě vousů, automatická údržba. Holicí strojek Braun Series 9 Pro+ je váš partner pro každodenní používání. Vyhrát ho můžete v našem...

vydáno 17. března 2026

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

