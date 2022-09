Tucet výstřelů. Příběh o mladém úředníkovi s ďábelskými myšlenkami

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Z jakési nepochopitelné frustrace vezme jedinec do ruky zbraň, aby se pomstil celému světu, většinou ovšem zcela nevinným lidem, kteří mu nijak neublížili. Velmi často se z novin či televize dozvídáme o řádění nějakého šíleného střelce. Že jde o fenomén posledních let? To není tak docela pravda.