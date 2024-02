Chtěl je zastavit, tak vystřelil. Mstitel z metra poslal lupičům jasný vzkaz

Dva dny před Štědrým dnem roku 1984 okolo poledne nastoupili do soupravy metra mířící do centra New Yorku čtyři černošští teenageři – Troy Canty, Barry Allen, James Ramseur a Darrell Cabey. Bylo jim od osmnácti do devatenácti, žádný z nich nedokončil střední školu a všichni už měli záznamy v trestním rejstříku pro mladistvé. Mířili do videoherny, kde měli v plánu s pomocí připravených šroubováků vypáčit kasičky a ukrást z nich drobné.

O specifickém případu mstitele z metra se dodnes vyučuje na amerických právnických fakultách. Odehrál se v období kulturních střetů a zvýšeného rasového napětí, ale kdyby střelec stanul před soudem dnes, porota by nepochybně rozhodla jinak.