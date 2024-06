Hra na smrt odradila střelce. Život mu zachránila obdivuhodná duchapřítomnost

Střelbu v bytovém domě jednoho středočeského města ohlásila jednadvacátého října 1982 krátce po dvaadvacáté hodině řidička sanitky pohotovosti. Zraněným měl být lékař právě pohotovostní služby, který toho pozdního večera jel navštívit pacientku Danielu P. Dvoučlenná hlídka krátce poté zjistila, že v ložnici bytu, kde žili manželé Daniela a Jiří P., se nalézá těžce raněný MUDr. Miroslav S. V hrudi měl dvě střelné rány.

Zřejmý pachatel seděl nedaleko postřeleného na zemi a byl namol opilý. Blábolil cosi o tom, že si za to mohl doktor sám. „Dostal jen to, co mu patří!“ vykřikoval. Příslušníci pachatele ihned zadrželi a při osobní prohlídce u něj našli pistoli ČZ, vzor 45, ráže 6,35 milimetru. Co se ten osudný večer v bytě střelce vlastně stalo? A proč se Jiří P. pokusil zavraždit lékaře pohotovosti?