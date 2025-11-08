Byl to dlouhý, únavný let, vlastně hopkání z ostrova na ostrov napříč severním Atlantikem. Británie, Island, Grónsko, kanadský New Foundland... A pak konečně Amerika. Ale když poručík Tom Wigglesworth přistál večer v létě 1944 s transportním letounem na letišti v ohijském Daytonu, završil tím asi nejneuvěřitelnější krádež druhé světové války.
Je zvláštní, že se o ní skoro neví.
Rozebrali všechno do posledního šroubku, aby pochopili, jak to funguje, nakreslili si podle toho plány a střelu V-1 znovu postavili.