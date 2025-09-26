VIDEO: Tanec jako souboj. Praha hostila soutěž ve street dance

Popasovat se museli s Vivaldim i Michaelem Jacksonem, v duelech jeden na jednoho bojovali o účast na světovém finále v Los Angeles. Národní vyvrcholení soutěže Red Bull Dance Your Style 2025 u pražské Křižíkovy fontány prověřilo umění šestnácti street dance tanečníků.

Atmosféru hnalo dopředu více než deset tisíc fanoušků, těsně před finále ji vystupňoval koncert slovenské raperky Sáry Rikas, která roztančila celé publikum. O vítězi každého kola rozhodli diváci pomocí svítících náramků, které se po každém souboji rozzářily do modra nebo červena.

Do rozhodujícího battlu se probojovali dva zástupci brněnské crew MoGG – Jan „Lil H“ Ničovský, nejmladší účastník soutěže, a Sebastian „Sebastián“ Nicolas Šipoš, který se do finálové šestnáctky dostal z červnové otevřené kvalifikace. Souboj vyvolal obrovské emoce, vlna svítících náramků nakonec přiznala vítězství Lilu H.

Jan „Lil H“ Ničovský versus Adriana „Adri“ Matějná. I ti se utkali v tanečním battlu na Red Bull Dance Your Style.
Street dance je oslavou pružnosti, dynamiky, ale i jisté agresivity.
Tanečníci předváděli gymnastické kousky.
U Křižíkovy fontány vystoupil i Nikolas „Nack_o_Flex“ Ramža.
8 fotografií

„Byl to neskutečně silný zážitek, každý duel mě nabíjel energií. Nejvíc mi v hlavě zůstane moment, kdy jsem skočil po jednom ze soupeřů supermana – chtěl jsem ukázat, že to umím taky. Odnesl jsem si sice bouli na bradě, ale stálo to za to,“ smál se po vyhlášení čerstvý vítěz, který v říjnu odletí do Los Angeles na světové finále. Ničovský už letos ovládl prestižní Street Dance Kemp Europe a patří k nejvýraznějším talentům nastupující generace. Jeho doménou je syrový a technicky náročný hip hop, který pro něj není jen tanečním stylem, ale i způsobem, jak žít a vyjadřovat sám sebe.

Na světové finále míří dva čeští tanečníci

Česko bude mít letos na světovém finále hned dvojí zastoupení. Kromě národního vítěze se v Los Angeles představí také Viktor Bukový z brněnské crew High Edition, který získal divokou kartu od organizátorů světového finále. Patří k nejvýraznějším osobnostem české a slovenské waackingové scény, pravidelně se prosazuje na mezinárodních soutěžích a jeho jméno rezonuje doma i v zahraničí.

„To, že je finále letos v L. A. a že tam mám možnost jet, je pro mě obrovská věc. Jsem waackingový tanečník a jedu přímo na místo, kde tento tanec vznikl. Hrozně se těším, že ho budu moct prezentovat právě tam a podívám se na místa, která jsou s ním spojená,“ říká s úsměvem Viktor Bukový.

Red Bull Dance Your Style se každoročně koná ve více než třiceti zemích a spojuje tanečníky napříč styly, kulturami i kontinenty. Ti nejlepší se pak potkávají na jednom pódiu, kde o výsledku rozhoduje publikum.

