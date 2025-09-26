Atmosféru hnalo dopředu více než deset tisíc fanoušků, těsně před finále ji vystupňoval koncert slovenské raperky Sáry Rikas, která roztančila celé publikum. O vítězi každého kola rozhodli diváci pomocí svítících náramků, které se po každém souboji rozzářily do modra nebo červena.
Do rozhodujícího battlu se probojovali dva zástupci brněnské crew MoGG – Jan „Lil H“ Ničovský, nejmladší účastník soutěže, a Sebastian „Sebastián“ Nicolas Šipoš, který se do finálové šestnáctky dostal z červnové otevřené kvalifikace. Souboj vyvolal obrovské emoce, vlna svítících náramků nakonec přiznala vítězství Lilu H.
„Byl to neskutečně silný zážitek, každý duel mě nabíjel energií. Nejvíc mi v hlavě zůstane moment, kdy jsem skočil po jednom ze soupeřů supermana – chtěl jsem ukázat, že to umím taky. Odnesl jsem si sice bouli na bradě, ale stálo to za to,“ smál se po vyhlášení čerstvý vítěz, který v říjnu odletí do Los Angeles na světové finále. Ničovský už letos ovládl prestižní Street Dance Kemp Europe a patří k nejvýraznějším talentům nastupující generace. Jeho doménou je syrový a technicky náročný hip hop, který pro něj není jen tanečním stylem, ale i způsobem, jak žít a vyjadřovat sám sebe.
Na světové finále míří dva čeští tanečníci
Česko bude mít letos na světovém finále hned dvojí zastoupení. Kromě národního vítěze se v Los Angeles představí také Viktor Bukový z brněnské crew High Edition, který získal divokou kartu od organizátorů světového finále. Patří k nejvýraznějším osobnostem české a slovenské waackingové scény, pravidelně se prosazuje na mezinárodních soutěžích a jeho jméno rezonuje doma i v zahraničí.
„To, že je finále letos v L. A. a že tam mám možnost jet, je pro mě obrovská věc. Jsem waackingový tanečník a jedu přímo na místo, kde tento tanec vznikl. Hrozně se těším, že ho budu moct prezentovat právě tam a podívám se na místa, která jsou s ním spojená,“ říká s úsměvem Viktor Bukový.
Red Bull Dance Your Style se každoročně koná ve více než třiceti zemích a spojuje tanečníky napříč styly, kulturami i kontinenty. Ti nejlepší se pak potkávají na jednom pódiu, kde o výsledku rozhoduje publikum.