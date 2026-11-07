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Co je klíčem ke štěstí? Odpověď dala unikátní debata autorit výzkumu

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Byl to historický počin. Neobvyklá vědecká sešlost. Třináct expertů, průkopníků a autorit výzkumu o štěstí diskutovalo o tom, co jim o tomto tématu prozradil jejich odborný zájem, ale i osobní život. Výsledkem je vědecké i lidské resumé.
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Vztahy. Klíčem ke štěstí jsou vztahy, říkají vědecké autority.

Ono historické vědecké rendez-vous se odehrálo v lednu 2026, účastnilo se ho třináct mužů a žen. Řečeno s pomocí vědecké optiky, představovali celkem 1,6 milionu odborných citací, tak často se k jejich dílu lidé z jejich oboru, výzkumu štěstí a spokojeného života, obraceli.

A pokud jako laici neoceníme, o jaké autoritě ono číslo svědčí, server StudyFinds poznamenává, že typický profesor psychologie si za celou svou kariéru připíše kolem čtyř tisíc citací.

Jinými slovy, účastníci a účastnice oné debaty byli kapacitami svého oboru. Autoritami. A na ojedinělé online debatě se sešli proto, aby shrnuli, k čemu ve svých zkoumáních došli. Čtyři z nich ne osobně, jako zemřelé kapacity je zastupovali jejich spolupracující nebo rodinní příslušníci.

Striktně vzato to ostatně ryze expertní sešlost nebyla, byla na pomezí vědy a osobního života, profesních vědomostí a osobních zkušeností. Napovídaly to již dvě otázky, které celé setkání rámovaly: Ovlivnil výzkum štěstí jejich vlastní životy? A dostává se expertům na štěstí dlouhých, spokojených a zdravých životů díky tomu, co jim dal jejich výzkum, nebo je to tak, že se výzkumu štěstí mají tendenci věnovat lidé, kteří jsou přirozeně šťastní?

Po úvodních odpovědích, každý měl asi pět minut, následovala širší tříhodinová debata, pořadatelé poté rozesílali dodatečné otázky, výsledné shrnutí mohli diskutující upravovat. Nakonec resumé vyšlo, po pečlivých editacích, v magazínu Journal Of Happiness Studies.

Nabízí vhled do výzkumu štěstí i do poučení, která dává.



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