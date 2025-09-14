Pražským Malostranským náměstím nejednou kráčely dějiny, ale jeho půdorys se za stovky let vůbec nezměnil. Což neznamená, že vypadá stejně jako před sto lety. Nejdřív byl odstraněn pomník českého vojevůdce Václava Radeckého, který měl tu smůlu, že vítězil ve službách Habsburků, po nástupu komunistů pak zmizely krámky soukromníků a po listopadu 1989 oblíbená Malostranská kavárna, již zabrala americká kavárenská síť Starbucks.
Bezpečnostní složky měly o dění v tomto polosvětě dobrý přehled díky vysokému počtu donašečů. Někteří „štráfci“ pracovali pro kriminálku, ale většinu kryla všemocná StB.